Умер заемщик: что будет с кредитом и кто будет его погашать

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Смерть заемщика не влечет за собой автоматического списания кредита. В то же время сам факт родства еще не обязывает человека погашать чужой кредит. Важно, принял ли родственник наследство, какое имущество в него вошло и имел ли он собственные обязательства перед кредитором.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Думка.

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Переходит ли кредит по наследству

Согласно Гражданскому кодексу Украины, в состав наследства входят не только имущество и деньги умершего, но и имущественные права и обязанности, которые не прекратились в связи с его смертью. Поэтому вместе с квартирой, автомобилем, землей или средствами на счетах к наследнику в отдельных случаях могут перейти и долговые обязательства.

В то же время родственник не обязан выплачивать кредит только в силу родства. Например, если умер отец, его совершеннолетний ребенок не становится автоматически должником банка. Другая ситуация возникает, если человек принял наследство или сам был поручителем или имущественным поручителем по кредиту.

Сколько придется заплатить наследнику

Важное правило заключается в том, что наследник отвечает за долги умершего в пределах стоимости полученного наследства. То есть кредит не превращается автоматически в личный долг человека на всю сумму.

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Например, если человек унаследовал имущество стоимостью 200 тысяч гривен, а кредитор требует 500 тысяч гривен, ответственность наследника не должна автоматически распространяться на его собственные 300 тысяч гривен.

Если наследников несколько, учитывается стоимость имущества, полученного каждым из них. Поэтому перед оплатой кредита важно установить состав наследства и долю каждого наследника.

Что делать, если звонит банк или коллекторы

После смерти заемщика родственник может получить звонок с требованием погасить кредит. Однако не стоит сразу признавать долг или перечислять деньги только на основании телефонного разговора.

Национальный банк прямо называет признаком нарушения прав потребителя ситуацию, когда финансовое учреждение требует погасить кредит другого лица от человека, который не является поручителем, наследником или представителем должника.

Перед любой оплатой стоит попросить кредитора предоставить документы, подтверждающие:

кредитный договор;

размер и структуру задолженности;

сумму долга на дату смерти заемщика;

личность нынешнего кредитора;

документы о переходе права требования, если кредит был передан другой компании;

основания, по которым требование адресовано именно наследнику;

расчет суммы, которую кредитор требует уплатить.

То есть сначала нужно проверить документы и правовые основания требования, а уже потом решать вопрос об оплате.

Могут ли коллекторы обращаться к родственникам

Коллекторская компания может взаимодействовать с наследниками в рамках урегулирования просроченной задолженности, однако это не означает, что каждый родственник автоматически становится должником. Законодательство отдельно регулирует правила взаимодействия коллекторов с близкими лицами, наследниками и другими людьми.

Если родственник не является наследником, поручителем или иным лицом, имеющим собственное обязательство перед кредитором, само родство не создает обязанности погашать кредит.

В случае неправомерного давления НБУ рекомендует обращать внимание на нарушения прав потребителя и подавать жалобу в регулирующий орган.

Почему не стоит спешить с оплатой

Особенно внимательно нужно проверять сумму, которую называет банк или коллектор. В нее могут входить не только основная сумма кредита, но и проценты, пеня, штрафы и другие платежи.

Поэтому наследнику следует запросить подробный расчет и проверить, из чего состоит долг. Отдельно важно установить сумму задолженности именно на дату смерти заемщика.

Если унаследованное имущество находилось в залоге или ипотеке, ситуация может быть сложнее. В таком случае нужно отдельно проверить, какое именно имущество было передано в обеспечение кредита и какие права имеет кредитор в отношении него.

Итак, после смерти заемщика родственникам не нужно автоматически выкладывать собственные деньги для погашения его кредита. Сначала следует установить, принято ли наследство, какие долги остались, кто является кредитором и в пределах какой стоимости наследственного имущества может возникнуть ответственность.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что при финансовых трудностях заемщик может обратиться в банк или МФО с просьбой об изменении условий выплат. Реструктуризация помогает снизить текущую нагрузку, однако требует согласия кредитора. Важно обратиться в учреждение до возникновения просрочки и предоставить документы, подтверждающие изменение финансового положения.

Также Новини.LIVE сообщали, что досрочное погашение кредита позволяет не платить проценты за будущий период пользования средствами. Перед внесением всей суммы стоит получить от банка точный расчет и проверить, будет ли кредит полностью погашен. После последнего платежа желательно получить подтверждение об отсутствии задолженности.