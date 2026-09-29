Помер позичальник: що станеться з кредитом і хто його погашатиме

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Смерть позичальника не означає автоматичного списання кредиту. Водночас сам факт спорідненості ще не робить людину зобов’язаною погашати чужу позику. Важливо, чи прийняв родич спадщину, яке майно до неї увійшло та чи мав він власні зобов’язання перед кредитором.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Думка.

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Чи переходить кредит у спадщину

За Цивільним кодексом України до складу спадщини входять не лише майно та гроші померлого, а й майнові права та обов’язки, які не припинилися через його смерть. Тому разом із квартирою, автомобілем, землею чи коштами на рахунках до спадкоємця в окремих випадках можуть перейти й боргові зобов’язання.

Водночас родич не зобов’язаний платити кредит тільки через факт спорідненості. Наприклад, якщо помер батько, його повнолітня дитина не стає автоматично боржником банку. Інша ситуація виникає, якщо людина прийняла спадщину або сама була поручителем чи майновим поручителем за кредитом.

Скільки доведеться заплатити спадкоємцю

Важливе правило полягає в тому, що спадкоємець відповідає за борги померлого в межах вартості отриманої спадщини. Тобто кредит не перетворюється автоматично на особистий борг людини на всю суму.

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Наприклад, якщо людина успадкувала майно вартістю 200 тисяч гривень, а кредитор вимагає 500 тисяч гривень, відповідальність спадкоємця не повинна автоматично поширюватися на його власні 300 тисяч гривень.

Якщо спадкоємців декілька, враховується вартість майна, яке отримав кожен із них. Тому перед оплатою кредиту важливо встановити склад спадщини та частку кожного спадкоємця.

Що робити, якщо телефонує банк або колектори

Після смерті позичальника родич може отримати дзвінок із вимогою погасити кредит. Однак не варто одразу визнавати борг або переказувати гроші лише на підставі телефонної розмови.

Національний банк прямо називає ознакою порушення прав споживача ситуацію, коли фінансова установа вимагає сплатити кредит іншої особи від людини, яка не є поручителем, спадкоємцем або представником боржника.

Перед будь-якою оплатою варто попросити кредитора надати документи, які підтверджують:

кредитний договір;

розмір та структуру заборгованості;

суму боргу на дату смерті позичальника;

особу нинішнього кредитора;

документи про перехід права вимоги, якщо кредит передали іншій компанії;

підстави, за якими вимога адресована саме спадкоємцю;

розрахунок суми, яку кредитор вимагає сплатити.

Тобто спочатку потрібно перевірити документи та правові підстави вимоги, а вже потім вирішувати питання про оплату.

Чи можуть колектори звертатися до родичів

Колекторська компанія може взаємодіяти зі спадкоємцями в межах врегулювання простроченої заборгованості, однак це не означає, що кожен родич автоматично стає боржником. Законодавство окремо регулює правила взаємодії колекторів із близькими особами, спадкоємцями та іншими людьми.

Якщо родич не є спадкоємцем, поручителем або іншою особою, яка має власне зобов’язання перед кредитором, сама спорідненість не створює обов’язку погашати кредит.

У разі неправомірного тиску НБУ радить звертати увагу на порушення прав споживача та звертатися зі скаргою до регулятора.

Чому не варто поспішати з оплатою

Особливо уважно потрібно перевіряти суму, яку називає банк або колектор. У ній можуть бути не лише тіло кредиту, а й проценти, пеня, штрафи та інші платежі.

Тому спадкоємцю варто попросити детальний розрахунок та перевірити, з чого складається борг. Окремо важливо встановити суму заборгованості саме на дату смерті позичальника.

Якщо успадковане майно перебувало в заставі або іпотеці, ситуація може бути складнішою. У такому випадку потрібно окремо перевірити, яке саме майно було передане в забезпечення кредиту та які права має кредитор щодо нього.

Отже, після смерті позичальника родичам не потрібно автоматично діставати власні гроші для погашення його кредиту. Спочатку слід встановити, чи прийнята спадщина, які борги залишилися, хто є кредитором та в межах якої вартості спадкового майна може виникнути відповідальність.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що при фінансових труднощах позичальник може звернутися до банку або МФО щодо зміни умов виплат. Реструктуризація допомагає зменшити поточне навантаження, однак потребує погодження кредитора. Важливо звернутися до установи до накопичення прострочення та надати документи, які підтверджують зміну фінансового становища.

Також Новини.LIVE повідомляли, що дострокове погашення кредиту дозволяє не сплачувати проценти за майбутній період користування коштами. Перед внесенням усієї суми варто отримати від банку точний розрахунок та перевірити, чи кредит буде повністю закритий. Після останнього платежу бажано отримати підтвердження про відсутність заборгованості.