Взять кредит в ПриватБанке — как платить, если банк прекратил сотрудничество

Кредит в ПриватБанке — как украинка попала в ловушку
Украинские банки иногда могут заблокировать счета своих клиентов и даже расторгнуть с ними договор, не объяснив точные причины этого. Например, государственный ПриватБанк в одностороннем порядке прекратил сотрудничество с украинкой, у которой оставался кредит в этом финансовом учреждении.
Сообщение о таком случае появилось на сайте Минфин, где украинцы могут оставлять отзывы о работе банков.
ПриватБанк расторг договор с клиенткой, у которой был кредит
По словам одной уже бывшей клиентки ПриватБанка, финучреждение разорвало с ней договор еще в 2024 году. Оплаты по кредиту до последнего времени осуществлял отец женщины, по реквизитам справки, которую выдал банк. Однако в мае 2025 года с погашением кредита возникли проблемы: в приложении сделать это невозможно, поскольку карта попала под блокировку.
"Мой папа обратился в банк, но там ему ответили, что я должна сама обратиться на номер 3700 со своего номера, привязанного к карте", — пишет женщина.
Она отмечает, что сейчас находится за границей — в Непале, где тарифы на звонки в Украину стоят 150 грн за одну минуту.
"Я пытаюсь связаться с агентом банка через чат на сайте — Privat24 не удается, потому что я не являюсь клиентом банка...я уже несколько раз делала селфи и отправляла фото, проходила авторизацию", — говорится в сообщении.
Украинка говорит, что она даже не может узнать об остатке по кредиту и как в дальнейшем вносить деньги.
"Или это такой смысл, что сейчас я не могу оплатить кредит, потому что оплата не проходит, чтобы потом начислять проценты и мне платить штрафы? Это очень усложняет жизнь. Я недовольна этим обслуживанием, хотя до расторжения соглашения я много лет была клиентом банка", — подчеркнула женщина.
Напомним, ПриватБанк запустил выгодную акцию для своих клиентов. Так, украинцам предлагают вернуть до 5 тыс. гривен по оплате коммуналки.
Также мы рассказывали, что ПриватБанк может блокировать финансовые операции после перевода унаследованных средств умерших лиц на счета родственников. Юристы отметили, что эта процедура может быть проблематичной.
Читайте Новини.LIVE!