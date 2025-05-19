Взять кредит в ПриватБанке — как платить, если банк прекратил сотрудничество

Человек стоит возле банкомата ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские банки иногда могут заблокировать счета своих клиентов и даже расторгнуть с ними договор, не объяснив точные причины этого. Например, государственный ПриватБанк в одностороннем порядке прекратил сотрудничество с украинкой, у которой оставался кредит в этом финансовом учреждении.

Сообщение о таком случае появилось на сайте Минфин, где украинцы могут оставлять отзывы о работе банков.

Реклама

Читайте также:

ПриватБанк расторг договор с клиенткой, у которой был кредит

По словам одной уже бывшей клиентки ПриватБанка, финучреждение разорвало с ней договор еще в 2024 году. Оплаты по кредиту до последнего времени осуществлял отец женщины, по реквизитам справки, которую выдал банк. Однако в мае 2025 года с погашением кредита возникли проблемы: в приложении сделать это невозможно, поскольку карта попала под блокировку.

Реально ли оплатить кредит в ПриватБанке, если банк разорвал сотрудничество с клиентом. Скриншот: Минфин

"Мой папа обратился в банк, но там ему ответили, что я должна сама обратиться на номер 3700 со своего номера, привязанного к карте", — пишет женщина.

Она отмечает, что сейчас находится за границей — в Непале, где тарифы на звонки в Украину стоят 150 грн за одну минуту.

"Я пытаюсь связаться с агентом банка через чат на сайте — Privat24 не удается, потому что я не являюсь клиентом банка...я уже несколько раз делала селфи и отправляла фото, проходила авторизацию", — говорится в сообщении.

Украинка говорит, что она даже не может узнать об остатке по кредиту и как в дальнейшем вносить деньги.

"Или это такой смысл, что сейчас я не могу оплатить кредит, потому что оплата не проходит, чтобы потом начислять проценты и мне платить штрафы? Это очень усложняет жизнь. Я недовольна этим обслуживанием, хотя до расторжения соглашения я много лет была клиентом банка", — подчеркнула женщина.

Напомним, ПриватБанк запустил выгодную акцию для своих клиентов. Так, украинцам предлагают вернуть до 5 тыс. гривен по оплате коммуналки.

Также мы рассказывали, что ПриватБанк может блокировать финансовые операции после перевода унаследованных средств умерших лиц на счета родственников. Юристы отметили, что эта процедура может быть проблематичной.