ПриватБанк надасть за оплату послуг ЖКГ до 5 тис. грн — подробиці

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" мають можливість взяти участь у новій акції з оплати комунальних послуг, яка передбачає повернення чималих сум кешбеку на рахунки. Максимально виплачуватимуть 5 тис. грн.

Про це інформує пресцентр ПриватБанку.

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Як зазначається, акція для клієнтів банку з оплати частини житлово-комунальних послуг та інших послуг триватиме до 9 серпня 2025 року. В її рамках банк поверне гроші за комунальні платежі у мобільному застосунку чи вебверсії "Приват24" з Visa.

Допускаються до участі в розіграші виключно повнолітні особи, які є клієнтами ПриватБанку, мають ідентифікаційний код та активну картку Visa.

Передбачені такі види платежів. Йдеться про здійснення:

договірних комунальних платежів у застосунку чи вебверсії "Приват24";

договірних телекомунікаційних платежів (Інтернет і ТБ) у "Приват24";

автоплатежів за комунальні послуги та телекомунікаційні платежі.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Умови розіграшу для клієнтів ПриватБанку

Всі, хто бажає долучитися до акції, мають:

пройти реєстрацію;

зробити щонайменше сім платежів за комунальні послуги, Інтернет або телебачення з картки Visa у застосунку "Приват24". Кожний сьомий платіж подарує новий шанс на виграш;

ознайомитись зі щомісячним результатом розіграшів призів.

На переможців чекатиме винагорода у вигляді повернутих коштів. Так, фінустанова щомісяця повертатиме 100 клієнтам гроші, що були витрачені на розрахунок за комунальні послуги. Максимально — 5 тис. грн на одного клієнта упродовж кожної окремої хвилі акції. Очікується, що загалом переможцями акції за весь час стануть 300 осіб.

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