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Кредит у ПриватБанку — як українка потрапила у пастку

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Дата публікації: 19 травня 2025 07:01
Взяти кредит у ПриватБанку — як сплачувати, якщо банк припинив співпрацю
Людина стоїть біля банкомата ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські банки іноді можуть заблокувати рахунки своїх клієнтів і навіть розірвати з ними договір, не пояснивши точні причини цього. Наприклад, державний ПриватБанк в односторонньому порядку припинив співпрацю з українкою, у якої залишався кредит у цій фінансовій установі. 

Повідомлення про такий випадок з'явилося на сайті Мінфіну, де українці можуть лишати відгуки про роботу банків. 

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За словами однієї вже колишньої клієнтки ПриватБанку, фінустанова розірвала з нею договір ще у 2024 році. Оплати по кредиту до останнього часу здійснював батько жінки, за реквізитами довідки, яку видав банк. Однак у травні 2025 року з погашенням кредиту виникли проблеми: у застосунку зробити це неможливо, оскільки картка потрапила під блокування. 

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Чи реально оплатити кредит у ПриватБанку, якщо банк розірвав співпрацю з клієнтом. Скриншот: Мінфін

"Мій тато звернувся до банку, але там йому відповіли, що я маю сама звернутися на номер 3700 зі свого номера, прив'язаного до картки", — пише жінка. 

Вона зазначає, що наразі перебуває за кордоном — у Непалі, де тарифи на дзвінки до України коштують 150 грн за одну хвилину. 

"Я намагаюся звʼязатися з агентом банку через чат на сайті — Privat24 не вдається, бо я не є клієнтом банку… я вже декілька разів робила селфі та відправляла фото, проходила авторизацію", — йдеться у повідомленні. 

Українка зауважує, що вона навіть не може дізнатися про залишок по кредиту та як надалі вносити гроші. 

"Чи це такий сенс, що зараз я не можу сплатити кредит, бо оплата не проходить, щоб потім нараховувати відсотки та мені платити штрафи? Це дуже ускладнює життя. Я незадоволена цим обслуговуванням, хоча до розірвання угоди я багато років була клієнтом банку", — підкреслила жінка. 

Нагадаємо, ПриватБанк запустив вигідну акцію для своїх клієнтів. Так, українцям пропонують повернути до 5 тис. гривень з оплати комуналки

Також ми розповідали, що ПриватБанк може блокувати фінансові операції після переказу успадкованих коштів померлих осіб на рахунки родичів. Юристи зауважили, що ця процедура може бути проблематичною. 

ПриватБанк кредити банки банк виїзд за кордон
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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