Взяти кредит у ПриватБанку — як сплачувати, якщо банк припинив співпрацю

Людина стоїть біля банкомата ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські банки іноді можуть заблокувати рахунки своїх клієнтів і навіть розірвати з ними договір, не пояснивши точні причини цього. Наприклад, державний ПриватБанк в односторонньому порядку припинив співпрацю з українкою, у якої залишався кредит у цій фінансовій установі.

Повідомлення про такий випадок з'явилося на сайті Мінфіну, де українці можуть лишати відгуки про роботу банків.

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За словами однієї вже колишньої клієнтки ПриватБанку, фінустанова розірвала з нею договір ще у 2024 році. Оплати по кредиту до останнього часу здійснював батько жінки, за реквізитами довідки, яку видав банк. Однак у травні 2025 року з погашенням кредиту виникли проблеми: у застосунку зробити це неможливо, оскільки картка потрапила під блокування.

Чи реально оплатити кредит у ПриватБанку, якщо банк розірвав співпрацю з клієнтом. Скриншот: Мінфін

"Мій тато звернувся до банку, але там йому відповіли, що я маю сама звернутися на номер 3700 зі свого номера, прив'язаного до картки", — пише жінка.

Вона зазначає, що наразі перебуває за кордоном — у Непалі, де тарифи на дзвінки до України коштують 150 грн за одну хвилину.

"Я намагаюся звʼязатися з агентом банку через чат на сайті — Privat24 не вдається, бо я не є клієнтом банку… я вже декілька разів робила селфі та відправляла фото, проходила авторизацію", — йдеться у повідомленні.

Українка зауважує, що вона навіть не може дізнатися про залишок по кредиту та як надалі вносити гроші.

"Чи це такий сенс, що зараз я не можу сплатити кредит, бо оплата не проходить, щоб потім нараховувати відсотки та мені платити штрафи? Це дуже ускладнює життя. Я незадоволена цим обслуговуванням, хоча до розірвання угоди я багато років була клієнтом банку", — підкреслила жінка.

Нагадаємо, ПриватБанк запустив вигідну акцію для своїх клієнтів. Так, українцям пропонують повернути до 5 тис. гривень з оплати комуналки.

Також ми розповідали, що ПриватБанк може блокувати фінансові операції після переказу успадкованих коштів померлих осіб на рахунки родичів. Юристи зауважили, що ця процедура може бути проблематичною.