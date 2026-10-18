Чоловік знімає гроші з банківської картки. Фото: Новини.LIVE

Знайомство на сайті, привабливі фотографії та прохання відкрити файл можуть коштувати українцям усіх грошей на банківському рахунку. На Львівщині викрили групу, яка, за версією слідства, видавала себе за жінок, використовувала штучний інтелект і отримувала доступ до онлайн-банкінгу співрозмовників.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

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Як шахраї обманювали людей через сайти знайомств

За даними слідства, троє чоловіків організували шахрайський кол-центр у Стрию Львівської області. Для пошуку потенційних жертв вони створювали фальшиві жіночі профілі на сайтах знайомств і в месенджерах, а потім починали листування, намагаючись увійти в довіру до співрозмовників.

Щоб зробити вигаданий образ переконливішим, підозрювані використовували спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяло змінювати чоловічий голос на жіночий у режимі реального часу.

Після початку спілкування співрозмовникам надсилали файли, замасковані під фотографії. Коли люди не могли відкрити зображення, їх переконували виконати додаткові дії зі смартфоном, зокрема ввімкнути демонстрацію екрана та змінити певні налаштування.

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За версією правоохоронців, у файлах містилося шкідливе програмне забезпечення для дистанційного керування пристроєм. Отримавши доступ до смартфона та конфіденційних даних, зловмисники могли проникати в банківські застосунки й переказувати кошти на підконтрольні рахунки.

Скільки людей могли втратити гроші

За попередніми даними слідства, від дій групи постраждали щонайменше 50 громадян України та 30 іноземців. Серед потерпілих — громадяни Польщі, Німеччини та Грузії.

Роботу учасників схеми координували через закриту групу в Telegram. Там розподіляли завдання, погоджували графіки, надавали інструкції та вели облік коштів, отриманих незаконним шляхом.

За даними слідства, безпосередні виконавці отримували 15% викрадених грошей, а решту забирали організатори. Частину коштів конвертували в криптовалюту та переводили в готівку.

Під час дев’яти обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, смартфони, SIM-картки, банківські картки, носії інформації та чорнові записи. Загальна сума вилучених коштів у різних валютах становила близько 2 млн грн. Ця сума не є підтвердженим розміром збитків потерпілих.

Яке покарання загрожує підозрюваним

Трьом чоловікам повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються шахрайства, створення електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем.

За даними правоохоронців, це перший випадок застосування нової статті 255-4 КК України, яка передбачає відповідальність за створення таких шахрайських груп, керівництво ними або участь у їхній діяльності. Вона набула чинності у вересні 2026 року.

Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 998 400 грн для кожного. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників і потерпілих.

Як не втратити гроші через онлайн-знайомство

Щоб не віддати шахраям доступ до банківського рахунку, варто дотримуватися кількох правил:

Не відкривайте підозрілі файли. Навіть якщо співрозмовник запевняє, що надсилає звичайну фотографію, не завантажуйте невідомі файли та не встановлюйте програми за його порадою.

Не виконуйте незрозумілих інструкцій. Прохання змінити налаштування смартфона, надати віддалений доступ або ввімкнути демонстрацію екрана має насторожити, особливо якщо людина наполягає на терміновості.

Не розголошуйте конфіденційні дані. Паролі, PIN-коди та коди підтвердження не можна передавати стороннім особам.

Перевіряйте незнайомців. Фальшиві фотографії, небажання спілкуватися звичними способами та дивні технічні прохання можуть бути приводом припинити листування.

Якщо ви підозрюєте, що на смартфоні встановили шкідливу програму або стороння людина отримала доступ до банківського застосунку, негайно зв’яжіться з банком за офіційним номером, попросіть заблокувати картки та доступ до рахунку й перевірте останні операції. За наявності несанкціонованих переказів повідомте правоохоронців.

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