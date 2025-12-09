Сдача в аренду банковской карты — в полиции рассказали об ответственности за сотрудничество с мошенниками

Человек с банковской карточкой возле банкомата. Фото: Новини.LIVE

Мошенники в Украине продолжают заниматься схемой, по которой рядовым гражданам предлагают за "вознаграждение" сдавать свою банковскую карту в аренду. Таким образом аферисты ищут "денежных мулов" — дропов — людей, через чьи банковские карты можно переводить незаконно заработанные деньги.

Украинцы, которые соглашаются на сотрудничество с аферистами, могут стать фигурантами уголовного дела, напомнили в Telegram-канале патрульной полиции Киева.

Реклама

Читайте также:

Как разоблачить мошенников

В полиции отметили, что в объявлениях мошенников, как правило:

речь идет только о переводах денег на счета;

нет никаких требований или обязанностей — все слишком просто, чтобы быть правдой;

от кандидатов не требуются определенный уровень образования, опыт работы. Важно лишь, чтобы была банковская карта.

Также внимание украинцев обращают на то, что вся коммуникация с "работодателем" происходит только онлайн, личные встречи не предусмотрены. А еще гражданам обещают много денег с минимальными затратами времени.

"Легкие деньги — это не шанс, а ловушка. Передав карточку, вы можете стать частью чужой мошеннической схемы. И тогда вместо "пассивного дохода" вас ждет ответственность по закону", — отметили в патрульной полиции.

Как защитить свои деньги

Для этого следует придерживаться простых, но действенных правил:

никогда не передавайте свою карточку, счет или их реквизиты другим людям;

игнорируйте вакансии, где просят делать переводы, снимать наличные или открывать счета на собственное имя.

Также важно отказываться от любых предложений, если они кажутся вам подозрительными.

Ранее мы рассказывали, что мошенники пытаются получить банковские данные пенсионеров. Для этого они звонят старшим людям, представляются работниками ПФУ и прибегают к различным психологическим схемам. Узнавайте также, почему не стоит сразу снимать деньги с карты, если перевод выполнил незнакомый вам человек.