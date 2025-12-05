Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Грантовая поддержка до 5 тыс. долларов — детали проекта Каритас

Грантовая поддержка до 5 тыс. долларов — детали проекта Каритас

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 11:00
Выплаты от Каритас — где и кому доступны микрогранты до 5 тыс. долларов
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

До конца текущей недели украинские граждане имеют возможность зарегистрироваться в программе денежной помощи BLOOM. В ее рамках те, кто занимается агробизнесом, сможет получить до 5 тыс. долларов на развитие своего дела.

О том, кто и где сможет получить гранты, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о микрогрантах от Каритас до 5 тыс. долларов

Речь идет о проекте по поддержке агропредпринимательства в Украине во время войны, который реализует БО "Каритас Николаев УГКЦ" в Николаевской области. 

"Продолжен прием заявок на проект микрогрантов для агробизнеса. Если вы давно думали расширить свое дело или наконец запустить то, что постоянно "откладывали на потом" — сейчас самое время", — сообщают организаторы.

В рамках проекта граждане смогут получить гранты для микробизнеса от 1 тыс. до 5 тыс. долларов на развитие собственного дела.

Право принять участие в программе предоставлено внутренним переселенцам и местным жителям, пострадавшим от войны. Речь идет о:

  • гражданах с инвалидностью и семьях, где есть такие лица;
  • ветеранах и членах их семей;
  • безработных гражданах в возрасте от 50 лет;
  • домохозяйствах с низкими доходами;
  • маргинализированных группах;
  • семьях, которые возглавляют женщины с людьми на содержании;
  • других уязвимых категорий.

Проект охватит Николаевский район (кроме Куцурубской и Очаковской громад из соображений безопасности).

Как зарегистрироваться в программе и другие нюансы

Украинские граждане, желающие принять участие в программе денежной помощи BLOOM, должны заполнить специальную анкету.

Деньги можно будет потратить исключительно на приобретение:

  • оборудования;
  • инструментов;
  • техники;
  • материалов;
  • других ресурсов, нужных для работы микробизнеса.

Среди основных требований:

  • заявитель должен аргументировать необходимость в финансировании;
  • бизнес-идея должна быть реалистичной и понятной;
  • заявитель должен быть способным реализовать идею;
  • опыт в сфере будет считаться преимуществом.

Ранее сообщалось о денежной помощи на оплату коммунальных услуг на зиму. Выплаты смогут получить жители одной из громад Харьковской области.

Также мы рассказывали о помощи от французской организации "Acted". Речь идет о выплатах в размере 10,8 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги бизнес денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации