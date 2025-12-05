Выплаты от Каритас — где и кому доступны микрогранты до 5 тыс. долларов

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

До конца текущей недели украинские граждане имеют возможность зарегистрироваться в программе денежной помощи BLOOM. В ее рамках те, кто занимается агробизнесом, сможет получить до 5 тыс. долларов на развитие своего дела.

О том, кто и где сможет получить гранты, рассказывают Новини.LIVE.

Подробнее о микрогрантах от Каритас до 5 тыс. долларов

Речь идет о проекте по поддержке агропредпринимательства в Украине во время войны, который реализует БО "Каритас Николаев УГКЦ" в Николаевской области.



"Продолжен прием заявок на проект микрогрантов для агробизнеса. Если вы давно думали расширить свое дело или наконец запустить то, что постоянно "откладывали на потом" — сейчас самое время", — сообщают организаторы.

В рамках проекта граждане смогут получить гранты для микробизнеса от 1 тыс. до 5 тыс. долларов на развитие собственного дела.

Право принять участие в программе предоставлено внутренним переселенцам и местным жителям, пострадавшим от войны. Речь идет о:

гражданах с инвалидностью и семьях, где есть такие лица;

ветеранах и членах их семей;

безработных гражданах в возрасте от 50 лет;

домохозяйствах с низкими доходами;

маргинализированных группах;

семьях, которые возглавляют женщины с людьми на содержании;

других уязвимых категорий.

Проект охватит Николаевский район (кроме Куцурубской и Очаковской громад из соображений безопасности).

Как зарегистрироваться в программе и другие нюансы

Украинские граждане, желающие принять участие в программе денежной помощи BLOOM, должны заполнить специальную анкету.

Деньги можно будет потратить исключительно на приобретение:

оборудования;

инструментов;

техники;

материалов;

других ресурсов, нужных для работы микробизнеса.

Среди основных требований:

заявитель должен аргументировать необходимость в финансировании;

бизнес-идея должна быть реалистичной и понятной;

заявитель должен быть способным реализовать идею;

опыт в сфере будет считаться преимуществом.

