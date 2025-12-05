Выплаты от Каритас — где и кому доступны микрогранты до 5 тыс. долларов

Грантовая поддержка до 5 тыс. долларов — детали проекта Каритас
До конца текущей недели украинские граждане имеют возможность зарегистрироваться в программе денежной помощи BLOOM. В ее рамках те, кто занимается агробизнесом, сможет получить до 5 тыс. долларов на развитие своего дела.
О том, кто и где сможет получить гранты, рассказывают Новини.LIVE.
Подробнее о микрогрантах от Каритас до 5 тыс. долларов
Речь идет о проекте по поддержке агропредпринимательства в Украине во время войны, который реализует БО "Каритас Николаев УГКЦ" в Николаевской области.
"Продолжен прием заявок на проект микрогрантов для агробизнеса. Если вы давно думали расширить свое дело или наконец запустить то, что постоянно "откладывали на потом" — сейчас самое время", — сообщают организаторы.
В рамках проекта граждане смогут получить гранты для микробизнеса от 1 тыс. до 5 тыс. долларов на развитие собственного дела.
Право принять участие в программе предоставлено внутренним переселенцам и местным жителям, пострадавшим от войны. Речь идет о:
- гражданах с инвалидностью и семьях, где есть такие лица;
- ветеранах и членах их семей;
- безработных гражданах в возрасте от 50 лет;
- домохозяйствах с низкими доходами;
- маргинализированных группах;
- семьях, которые возглавляют женщины с людьми на содержании;
- других уязвимых категорий.
Проект охватит Николаевский район (кроме Куцурубской и Очаковской громад из соображений безопасности).
Как зарегистрироваться в программе и другие нюансы
Украинские граждане, желающие принять участие в программе денежной помощи BLOOM, должны заполнить специальную анкету.
Деньги можно будет потратить исключительно на приобретение:
- оборудования;
- инструментов;
- техники;
- материалов;
- других ресурсов, нужных для работы микробизнеса.
Среди основных требований:
- заявитель должен аргументировать необходимость в финансировании;
- бизнес-идея должна быть реалистичной и понятной;
- заявитель должен быть способным реализовать идею;
- опыт в сфере будет считаться преимуществом.
Ранее сообщалось о денежной помощи на оплату коммунальных услуг на зиму. Выплаты смогут получить жители одной из громад Харьковской области.
Также мы рассказывали о помощи от французской организации "Acted". Речь идет о выплатах в размере 10,8 тыс. грн.
Читайте Новини.LIVE!