Ощадбанк просят блокировать счета не жертв, а мошенников

Воровство денег — почему Ощадбанк не блокирует счета мошенников
Клиентка госфинучреждения "Ощадбанк" сообщила о том, что получила отказ от финучреждения в просьбе заблокировать счет человека, который оказался мошенником. Несмотря на обращение в полицию, считает, что банк со своей стороны мог бы существенно помочь в борьбе с мошенничеством в Украине.
Об этом говорится в сообщении на странице банка в соцсети Facebook.
Бездействие Ощадбанка в отношении мошенников
Как сообщила клиентка, банк по операциям всегда требует дополнительных подтверждений в случае подозрения мошеннических действий и блокирует счета "жертвам", тогда как мошенникам позволяет в дальнейшем свободно пользоваться услугами финучреждения.
Она пояснила, что в одном из отделений Ощадбанка было подано обращение с просьбой заблокировать счет мошенника, который взломал телеграмм и разослал просьбу одолжить деньги. Знакомые повысылали деньги на его опубликованный счет в Ощадбанке. Пострадавшая обратилась в полицию, где посоветовали попросить банк заблокировать счет, на который были выведены деньги. Однако оказалось, что банк таких услуг не предоставляет.
"... Банк защищает интересы мошенников, а не обычных клиентов, которые доверяют банку свою зарплату, пенсию и сбережения. Ситуация произошла в г. Звенигородка Черкасской обл. Руководитель банка, встретив клиентов с таким вопросом, сначала ответила, что это не в ее компетенции, и направила их к специалисту. После второго визита у руководителя отделения клиенты услышали ответ, что банк не может заблокировать счет мошенника, потому что клиент добровольно выслал деньги. Напоминаю, что в банках где заботятся о своих клиентах, и счет заблокируют, и даже вернут ошибочный перевод (порой можно ошибиться), а в Ощадбанке отказ на все...", — говорится в обращении.
Что говорят в Ощадбанке о мошенниках
В Ощадбанке не объяснили, почему не блокируют счета мошенников, на которые были выведены средства "жертв".
Ранее в банке официально сообщали, что именно по вине граждан возможно исчезновение средств. Там публиковали типичные ошибки клиентов, позволяющие мошенникам получить доступ к счетам. В частности:
- из-за разглашения персональной информации;
- раскрытия данных платежных карт;
- разглашения одноразовых паролей, полученных на финансовый номер телефона;
- из-за перехода на фишинговые (мошеннические) сайты.
В случае мошенничества клиент может самостоятельно блокировать собственную карту в мобильном приложении "Ощад24" или по звонку в банк. Далее подобными вопросами должны заниматься правоохранительные органы.
Напомним, Ощадбанк заявил, что надежно защищает деньги клиентов. В частности, даже сотрудников тщательно проверяют перед трудоустройством.
Также мы рассказывали, что Ощадбанк по "Карте киевлянина" хотел взыскать деньги за обслуживание, несмотря на то, что клиент является льготником. Ранее в КГГА отмечали, что для льготных категорий граждан карта является бесплатной.
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