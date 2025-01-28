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Кража денег в терминале ПриватБанка — как работают мошенники

28 января 2025 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк разрешил мошенникам списать деньги со счета — что надо знать
Человек держит банковскую карту. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

Граждане продолжают сталкиваться с проблемами краж денег в государственном "ПриватБанке". Не все из таких историй имеют успешное завершение.

Такое сообщение появилось на портале "Минфин" в разделе отзывов.

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Как рассказала одна из гражданок, она не является клиенткой банка, но решила воспользоваться терминалом для перевода средств на банковскую карту другого банка другому лицу.

Финансовая операция не удалась по неизвестным причинам. Она не смогла завершиться после внесения наличных, терминал сообщил об ошибке, не выдав чек.

Женщина позвонила на горячую линию в ПриватБанк, где ей подтвердили, что деньги "зависли" на балансе, и предложили вернуть на мобильный номер телефона. Она дала согласие, однако этого так и не произошло. Позже выяснилось, что средства украли.

"Я согласилась. Я подтвердила, чтобы вернуть средства на номер телефона, с которого я звоню. Через три обещанных дня деньги не были зачислены на номер. Связавшись снова с банком, мне сообщили, что средства были выведены на номер телефона, который я слышала впервые, и точно не могла его назвать при первом разговоре с оператором", — говорится в сообщении.

Сумели ли вернуть средства

В итоге в банке предложили гражданке обратиться к мобильному оператору и написать заявление на возврат денег.

Женщина по рекомендации обратилась к мобильному оператору, но на линии сообщили об отказе по поданной заявке. Там пояснили, что возврат происходит исключительно, когда ошибка в номере не превышает двух цифр.

 

ПриватБанк
Скриншот. Источник: Минфин

Ранее в ПриватБанке объяснили, в каком случае сокращаются кредитные лимиты. Соответствующие решения о предоставлении кредитных лимитов принимают на основе ряда факторов.

Также в Национальном банке объяснили, кого коснутся лимиты на денежные переводы. Чтобы не подпасть под ограничения, клиенты финучреждений должны подтверждать источники доходов.

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