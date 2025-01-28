ПриватБанк дозволив шахраям списати гроші з рахунку — що треба знати

Людина тримає банківську картку. Фото: УНІАН

Громадяни продовжують стикатися з проблемами крадіжок грошей у державному "ПриватБанку". Не всі з таких історій мають успішне завершення.

Такий допис з'явився на порталі "Мінфін" у розділі відгуків.

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Як розповіла одна з громадянок, вона не є клієнткою банку, та вирішила скористатися терміналом для переказу коштів на банківську картку іншого банку.

Фінансова операція не вдалася з невідомих причин. Вона не змогла завершитися після внесення готівки, термінал повідомив про помилку, не видавши чек.

Жінка зателефонувала на гарячу лінію в ПриватБанк, де їй підтвердили, що гроші нібито "зависли" на балансі, і запропонували повернути на мобільний номер телефону. Вона дала згоду, однак цього так і не сталося. Пізніше з'ясувалося, що кошти вкрали.

"Я погодилась. Я підтвердила, що повернути кошти на номер телефону, з якого я телефоную. Через три обіцяних дні гроші не були зараховані на номер. Зв’язавшись знову з банком, мені повідомили, що кошти були виведені на номер телефону, який я чула вперше, і точно не могла його назвати при першій розмові з оператором", — йдеться у повідомленні.

Чи вдалося повернути кошти

Внаслідок цього в банку запропонували громадянці звернутися до мобільного оператора та написати заяву на повернення грошей.

Жінка за рекомендацією звернулася до мобільного оператора, але на лінії повідомили про відмову за поданою заявкою. Там пояснили, що повернення відбувається, виключно коли помилка у номері не перевищує двох цифр.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Раніше у ПриватБанку пояснили, у якому випадку скорочуються кредитні ліміти. Відповідні рішення про надання кредитних лімітів ухвалюють на основі низки чинників.

Також у Національному банку пояснили, кого торкнуться ліміти на грошові перекази. Щоб не підпасти під обмеження, клієнти фінустанов повинні підтверджувати джерела доходів.