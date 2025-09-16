Правильные суммы в платежках за доставку газ — что обязаны делать украинцы ежемесячно

Газовая плита и платежка в руках. Фото: Новини.LIVE.

Клиенты филиалов "Газсети" обязаны передавать показания счетчика, даже в случае неиспользования природного газа, что поможет в итоге не переплачивать. По правилам, если Операторы газораспределительных сетей в указанный период не получают данные приборов учета, начисление объемов потребленного топлива осуществляется по общему расчетному способу.

Обязанность клиентов по передаче показателей газового счетчика

Как отмечают в Газсети, предоставление показателей счетчика, даже если его не используют, является обязательным требованием, ведь это важно для расчетов за голубое топливо и его распределение.

В свою очередь, Операторы газораспределительных сетей учитывают объем потребленного клиентами природного газа при расчете ежемесячной платы за доставку на следующий год.

В соответствии с требованиями, расчет оплаты за распределение осуществляется путем деления объема потребленного ресурса за прошлый газовый год на 12 месяцев и умножения полученного числа на тариф на доставку газа, утвержденный региональными операторами газораспределительной сети для получения фиксированной ежемесячной платы. В дальнейшем эту сумму клиенты должны платить ежемесячно равными частями, независимо от фактического потребления в текущие месяцы.

Согласно правилам, если Операторы ГРМ в указанные периоды не получают регулярно данные со счетчиков, то начисление объемов потребленного газа происходит по общему расчетному способу.

Именно это может иметь в дальнейшем расхождения между начислениями и фактически потребленным объемом природного газа.

Когда и как необходимо передавать показатели прибора учета

Потребители голубого топлива обязаны присылать показатели счетчика, даже если они являются неизменными, с 1 по 5 число ежемесячно.

На основе переданных данных поставщик газа будет иметь достоверные сведения для формирования ежемесячных счетов за газ.

В частности, клиенты могут удобно передавать показатели через Личный кабинет. Для регистрации в нем необходимо использовать десятизначный лицевой счет, который начинается с цифр: 0100.

