Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Корректные данные за доставку газа — что нужно делать регулярно

Корректные данные за доставку газа — что нужно делать регулярно

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 08:50
Правильные суммы в платежках за доставку газ — что обязаны делать украинцы ежемесячно
Газовая плита и платежка в руках. Фото: Новини.LIVE.

Клиенты филиалов "Газсети" обязаны передавать показания счетчика, даже в случае неиспользования природного газа, что поможет в итоге не переплачивать. По правилам, если Операторы газораспределительных сетей в указанный период не получают данные приборов учета, начисление объемов потребленного топлива осуществляется по общему расчетному способу.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию филиалов "Газсети".

Реклама
Читайте также:

Обязанность клиентов по передаче показателей газового счетчика

Как отмечают в Газсети, предоставление показателей счетчика, даже если его не используют, является обязательным требованием, ведь это важно для расчетов за голубое топливо и его распределение.

В свою очередь, Операторы газораспределительных сетей учитывают объем потребленного клиентами природного газа при расчете ежемесячной платы за доставку на следующий год.

В соответствии с требованиями, расчет оплаты за распределение осуществляется путем деления объема потребленного ресурса за прошлый газовый год на 12 месяцев и умножения полученного числа на тариф на доставку газа, утвержденный региональными операторами газораспределительной сети для получения фиксированной ежемесячной платы. В дальнейшем эту сумму клиенты должны платить ежемесячно равными частями, независимо от фактического потребления в текущие месяцы.

Согласно правилам, если Операторы ГРМ в указанные периоды не получают регулярно данные со счетчиков, то начисление объемов потребленного газа происходит по общему расчетному способу.

Именно это может иметь в дальнейшем расхождения между начислениями и фактически потребленным объемом природного газа.

Газмережі
Иллюстрация. Источник: Газсети

Когда и как необходимо передавать показатели прибора учета

Потребители голубого топлива обязаны присылать показатели счетчика, даже если они являются неизменными, с 1 по 5 число ежемесячно.

На основе переданных данных поставщик газа будет иметь достоверные сведения для формирования ежемесячных счетов за газ.

В частности, клиенты могут удобно передавать показатели через Личный кабинет. Для регистрации в нем необходимо использовать десятизначный лицевой счет, который начинается с цифр: 0100.

Ранее мы писали, кто из клиентов может платить за природный газ меньше. По данным Нафтогаза, гражданам предусмотрена скидка, если вовремя рассчитываться за топливо.

Также мы рассказывали, кому грозит отключение газа за неуплату в 2025 году. Сейчас мораторий распространяется только на оккупированные территории и районы, где продолжаются боевые действия, или если жилье было повреждено во время войны.

коммунальные услуги облгазы деньги газоснабжение газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации