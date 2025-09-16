Відео
Головна Фінанси Коректні дані за доставку газу — що необхідно робити регулярно

Коректні дані за доставку газу — що необхідно робити регулярно

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 08:50
Правильні суми у платіжках за доставку газ — що зобов'язані робити українці щомісяця
Газова плита та платіжка в руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнти філій "Газмережі" зобов'язані передавати показники лічильника, навіть у разі невикористання природного газу, що допоможе у підсумку не переплачувати. За правилами, якщо Оператори Газорозподільних мереж у вказаний період не отримують дані приладів обліку, нарахування обсягів спожитого палива здійснюється за загальним розрахунковим способом.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію філій "Газмережі".

Реклама
Читайте також:

Обов'язок клієнтів щодо передачі показників газового лічильника

Як зазначають у Газмережі, надання показників лічильника, навіть якщо його не використовують, є обов’язковою вимогою, адже це важливо для розрахунків за блакитне паливо та його розподіл.

Своєю чергою, Оператори газорозподільних мереж враховують об’єм спожитого клієнтами природного газу під час розрахунку щомісячної плати за доставку на наступний рік.

Відповідно до вимог, розрахунок оплати за розподіл здійснюється шляхом ділення обсягу спожитого ресурсу за минулий газовий рік на 12 місяців і множення отриманого числа на тариф на доставку газу, затверджений регіональними операторами газорозподільчої мережі для отримання фіксованої щомісячної плати. Надалі цю суму клієнти мають сплачувати щомісячно рівними частинами, незалежно від фактичного споживання в поточні місяці. 

Згідно з правилами, якщо Оператори ГРМ у зазначені періоди не отримують регулярно дані з лічильників, то нарахування обсягів спожитого газу відбувається за загальним розрахунковим способом.

Саме це може мати надалі розбіжності між нарахуваннями та фактично спожитим об’ємом природного газу. 

Газмережі
Ілюстрація. Джерело: Газмережі

Коли і як необхідно передавати показники приладу обліку

Споживачі блакитного палива зобов'язані надсилати показники лічильника, навіть якщо вони є незмінними, з 1 по 5 число щомісяця.

На основі переданих даних постачальник газу матиме достовірні відомості для формування щомісячних рахунків за газ. 

Зокрема, клієнти можуть зручно передавати показники через Особистий кабінет. Для реєстрації у ньому необхідно використовувати десятизначний особовий рахунок, що починається з цифр: 0100.

Раніше ми писали, хто з клієнтів може платити за природний газ менше. За даними Нафтогазу, громадянам передбачена знижка, якщо вчасно розраховуватися за паливо.

Також ми розповідали, кому загрожує відключення газу за несплату у 2025 році. Нині мораторій розповсюджується лише на окуповані території та райони, де тривають бойові дії, або якщо житло було пошкоджено під час війни.

Ксенія Симонова
Автор:
Ксенія Симонова
