Правильні суми у платіжках за доставку газ — що зобов'язані робити українці щомісяця

Клієнти філій "Газмережі" зобов'язані передавати показники лічильника, навіть у разі невикористання природного газу, що допоможе у підсумку не переплачувати. За правилами, якщо Оператори Газорозподільних мереж у вказаний період не отримують дані приладів обліку, нарахування обсягів спожитого палива здійснюється за загальним розрахунковим способом.

Про це розповідають Новини.LIVE

Обов'язок клієнтів щодо передачі показників газового лічильника

Як зазначають у Газмережі, надання показників лічильника, навіть якщо його не використовують, є обов’язковою вимогою, адже це важливо для розрахунків за блакитне паливо та його розподіл.

Своєю чергою, Оператори газорозподільних мереж враховують об’єм спожитого клієнтами природного газу під час розрахунку щомісячної плати за доставку на наступний рік.

Відповідно до вимог, розрахунок оплати за розподіл здійснюється шляхом ділення обсягу спожитого ресурсу за минулий газовий рік на 12 місяців і множення отриманого числа на тариф на доставку газу, затверджений регіональними операторами газорозподільчої мережі для отримання фіксованої щомісячної плати. Надалі цю суму клієнти мають сплачувати щомісячно рівними частинами, незалежно від фактичного споживання в поточні місяці.

Згідно з правилами, якщо Оператори ГРМ у зазначені періоди не отримують регулярно дані з лічильників, то нарахування обсягів спожитого газу відбувається за загальним розрахунковим способом.

Саме це може мати надалі розбіжності між нарахуваннями та фактично спожитим об’ємом природного газу.

Коли і як необхідно передавати показники приладу обліку

Споживачі блакитного палива зобов'язані надсилати показники лічильника, навіть якщо вони є незмінними, з 1 по 5 число щомісяця.

На основі переданих даних постачальник газу матиме достовірні відомості для формування щомісячних рахунків за газ.

Зокрема, клієнти можуть зручно передавати показники через Особистий кабінет. Для реєстрації у ньому необхідно використовувати десятизначний особовий рахунок, що починається з цифр: 0100.

