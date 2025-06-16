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Главная Финансы Корректные данные в счетах — Нафтогаз сделал важное заявление

Корректные данные в счетах — Нафтогаз сделал важное заявление

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 08:50
Нафтогаз обратился к клиентам относительно передачи показателей с новых счетчиков
Счета за коммунальные услуги и деньги. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Ключові моменти Проблема с передачей показаний с нового счетчика Как передать показатели в случае замены прибора

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" имеют проблемы с предоставлением показаний счетчика после замены старого прибора на новый. Представители компании дали рекомендации, как действовать гражданам в таком случае.

Об этом сообщается на странице ГК "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.

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Проблема с передачей показаний с нового счетчика

В одном из сообщений на странице газоснабжающей компании гражданка попросила предоставить объяснения, как действовать, если новый прибор показывает данные, начиная с единицы, тогда как соответствующий показатель не принимается при передаче данных через чат-боты.

"Пожалуйста, подскажите, как передать показания счетчика, когда старый прибор поменяли на новый, и там начинается с единицы, а такой показатель чат-бот не принимает в Вайбере... Что надо сделать? Постоянно передавала, все было хорошо... А теперь не знаю, как...", — говорится в обращении.

Как передать показатели в случае замены прибора

Представители газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" сообщили, что для получения корректных данных в счетах за газ, нужно предоставлять именно текущие показания нового газового счетчика.

По факту замены счетчика газа работники местных операторов ГРМ должны самостоятельно фиксировать информацию о последнем показателе по старому счетчику и начального значения по новому для дальнейшего корректного формирования объемов потребленного природного газа в коммунальных платежках.

Для более подробной проверки информации клиентам посоветовали обращаться в частные сообщения, предоставив номер лицевого счета.

Также можно лично обратиться в свой горгаз в абонентский отдел.

нафтогаз
Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Замена газового счетчика — необходимая процедура для получения точных данных учета газа и соблюдения стандартов безопасности. Среди причин, когда необходима замена прибора:

  1. Завершение срока эксплуатации, который зависит от типа прибора и прописан в техническом паспорте.
  2. Требование поверки счетчиков, что проводится каждые пять лет после приобретения для электронных счетчиков и через восемь — для мембранных.
  3. Наличие неисправностей, если прибор перестал работать должным образом.

"Важно: в случае выхода вашего счетчика из строя, не пытайтесь его ремонтировать самостоятельно — это может быть опасно", — добавили в компании.

Напомним, ранее Нафтогаз призвал граждан позаботиться об установке важного устройства. Оно понадобится для тех, у кого есть газовая плита.

Также сообщали о механизме реконструкции газовых сетей, осуществляемой на коммерческой основе. Обнародована стоимость соответствующего сервиса в 2025 году.

коммунальные услуги облгазы Нафтогаз ЖКХ газоснабжение
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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