Нафтогаз обратился к клиентам относительно передачи показателей с новых счетчиков

Корректные данные в счетах — Нафтогаз сделал важное заявление
Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" имеют проблемы с предоставлением показаний счетчика после замены старого прибора на новый. Представители компании дали рекомендации, как действовать гражданам в таком случае.
Об этом сообщается на странице ГК "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.
Проблема с передачей показаний с нового счетчика
В одном из сообщений на странице газоснабжающей компании гражданка попросила предоставить объяснения, как действовать, если новый прибор показывает данные, начиная с единицы, тогда как соответствующий показатель не принимается при передаче данных через чат-боты.
"Пожалуйста, подскажите, как передать показания счетчика, когда старый прибор поменяли на новый, и там начинается с единицы, а такой показатель чат-бот не принимает в Вайбере... Что надо сделать? Постоянно передавала, все было хорошо... А теперь не знаю, как...", — говорится в обращении.
Как передать показатели в случае замены прибора
Представители газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" сообщили, что для получения корректных данных в счетах за газ, нужно предоставлять именно текущие показания нового газового счетчика.
По факту замены счетчика газа работники местных операторов ГРМ должны самостоятельно фиксировать информацию о последнем показателе по старому счетчику и начального значения по новому для дальнейшего корректного формирования объемов потребленного природного газа в коммунальных платежках.
Для более подробной проверки информации клиентам посоветовали обращаться в частные сообщения, предоставив номер лицевого счета.
Также можно лично обратиться в свой горгаз в абонентский отдел.
Замена газового счетчика — необходимая процедура для получения точных данных учета газа и соблюдения стандартов безопасности. Среди причин, когда необходима замена прибора:
- Завершение срока эксплуатации, который зависит от типа прибора и прописан в техническом паспорте.
- Требование поверки счетчиков, что проводится каждые пять лет после приобретения для электронных счетчиков и через восемь — для мембранных.
- Наличие неисправностей, если прибор перестал работать должным образом.
"Важно: в случае выхода вашего счетчика из строя, не пытайтесь его ремонтировать самостоятельно — это может быть опасно", — добавили в компании.
Напомним, ранее Нафтогаз призвал граждан позаботиться об установке важного устройства. Оно понадобится для тех, у кого есть газовая плита.
Также сообщали о механизме реконструкции газовых сетей, осуществляемой на коммерческой основе. Обнародована стоимость соответствующего сервиса в 2025 году.
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