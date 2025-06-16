Нафтогаз звернувся до клієнтів щодо передачі показників з нових лічильників

Рахунки за комунальні послуги та гроші. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" мають проблеми із наданням показників лічильника після заміни старого приладу на новий. Представники компанії дали рекомендації, як діяти громадянам у такому випадку.

Про це повідомляється на сторінці ГК "Нафтогаз України" у соцмережі Facebook.

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Проблема з передачею показників з нового лічильника

В одному з повідомлень на сторінці газопостачальної компанії громадянка попросила надати пояснення, як діяти, якщо новий прилад показує дані, починаючи з одиниці, тоді як відповідний показник не приймається під час передачі даних через чат-боти.

"Будь ласка, підкажіть, як передати показники лічильника, коли старий прилад змінили на новий, і там починається з одиниці, а такий показник чат-бот не приймає у Вайбері... Що треба зробити? Постійно передавала, все було добре... А тепер не знаю як...", — йдеться у зверненні.

Як передати показники у разі заміни приладу

Представники газопостачальної компанії "Нафтогаз України" повідомили, що для отримання коректних даних в рахунках за газ, потрібно надавати саме поточне показання нового газового лічильника.

За фактом заміни лічильника газу працівники місцевих операторів ГРМ мають самостійно фіксувати інформацію щодо останнього показника за старим лічильником та початкового значення за новим для подальшого коректного формування обсягів спожитого природного газу у комунальних платіжках.

Для більш детальної перевірки інформації клієнтам порадили звертатися до компанії у приватні повідомлення, надавши номер особового рахунку.

Також можна особисто звернутися до свого міськгазу в абонентський відділ.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Заміна газового лічильника — необхідна процедура для отримання точних даних обліку газу та дотримання стандартів безпеки. Серед причин, коли необхідна заміни приладу:

Завершення терміну експлуатації, що залежить від типу приладу та прописаний у технічному паспорті. Вимога повірки лічильників, що проводиться кожні п'ять років після придбання для електронних лічильників і через вісім — для мембранних. Наявність несправностей, якщо прилад перестав працювати належним чином.

"Важливо: у разі виходу вашого лічильника з ладу, не намагайтеся його ремонтувати самостійно — це може бути небезпечно", — додали у компанії.

Нагадаємо, раніше Нафтогаз закликав громадян подбати про встановлення важливого пристрою. Він знадобиться для тих, у кого є газова плита.

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