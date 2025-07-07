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Главная Финансы Коммунальные льготы в 50% — кому государство гарантирует скидку

Коммунальные льготы в 50% — кому государство гарантирует скидку

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 08:50
Льготы на коммунальные услуги в 2025 году — кому доступна скидка в 50%
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году украинским гражданам предоставлена возможность подавать заявки на назначение жилищно-коммунальных льгот. В частности, в некоторых случаях государственная гарантия предусматривает предоставление 50% скидки.

Такая информация содержится на Едином портале государственных услуг "Дія".

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Кому доступна скидка на коммунальные услуги в 50%

На 50% скидку на оплату коммунальных услуг имеют право члены семей военных, погибших (умерших) или пропавших без вести во время военной службы, согласно ст. 12 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Оформить такую государственную помощь имеют право:

  • родители военного;
  • один из супругов;
  • несовершеннолетние дети;
  • совершеннолетние дети с инвалидностью с детства;
  • другие лица на содержании, которым предоставлено право на пенсию в связи с гибелью или смертью бойца.

В частности, речь идет о предоставлении компенсации по оплате следующих услуг:

  • квартирная плата;
  • услуги ЖКХ (водоснабжение, газ, электричество, тепло) в домах всех форм собственности в соответствии с установленными нормами.

Как оформить льготы на коммунальные услуги

Гражданам, которые подпадают под вышеуказанные критерии, следует обратиться в Пенсионный фонд, Центр предоставления административных услуг, в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов. Необходимо иметь при себе следующие документы и информацию:

  • данные о гибели/смерти, пропаже без вести военнослужащего;
  • свидетельство о смерти военного;
  • документы, где подтверждаются родственные связи (в частности, это может быть свидетельство о браке для одного из супругов);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • заключение судебной медэкспертизы;
  • постановление о причинах гибели военного;
  • документ об участии бойца в АТО/ООС, отпоре агрессии РФ.

"Подать заявление на получение услуги заявитель может лично путем отправки документов по почте (рекомендованным письмом) или электронной почтой или заполнив заявление на получение услуги онлайн на сайте", — говорится в сообщении.

Основания для отказа в оказании помощи:

  • гражданин не состоит на учете в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы;
  • доход семьи льготника в расчете на одно лицо превышает величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу, если льготы предоставлены в зависимости от дохода семьи.

Ранее мы сообщали, что гражданам предоставлено право на получение денежной компенсации за предоставление некачественного газа в 2025 году. Для этого надо написать специальную жалобу.

Также мы писали, что в этом году оформить льготы смогут только те, чей доход на одного человека в хозяйстве за последние полгода не превышает 4,24 тыс. грн. Однако есть возможность оформить субсидию.

коммунальные услуги ЖКХ деньги военные льготы
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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