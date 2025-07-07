Льготы на коммунальные услуги в 2025 году — кому доступна скидка в 50%

Коммунальные льготы в 50% — кому государство гарантирует скидку
В 2025 году украинским гражданам предоставлена возможность подавать заявки на назначение жилищно-коммунальных льгот. В частности, в некоторых случаях государственная гарантия предусматривает предоставление 50% скидки.
Такая информация содержится на Едином портале государственных услуг "Дія".
Кому доступна скидка на коммунальные услуги в 50%
На 50% скидку на оплату коммунальных услуг имеют право члены семей военных, погибших (умерших) или пропавших без вести во время военной службы, согласно ст. 12 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Оформить такую государственную помощь имеют право:
- родители военного;
- один из супругов;
- несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние дети с инвалидностью с детства;
- другие лица на содержании, которым предоставлено право на пенсию в связи с гибелью или смертью бойца.
В частности, речь идет о предоставлении компенсации по оплате следующих услуг:
- квартирная плата;
- услуги ЖКХ (водоснабжение, газ, электричество, тепло) в домах всех форм собственности в соответствии с установленными нормами.
Как оформить льготы на коммунальные услуги
Гражданам, которые подпадают под вышеуказанные критерии, следует обратиться в Пенсионный фонд, Центр предоставления административных услуг, в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов. Необходимо иметь при себе следующие документы и информацию:
- данные о гибели/смерти, пропаже без вести военнослужащего;
- свидетельство о смерти военного;
- документы, где подтверждаются родственные связи (в частности, это может быть свидетельство о браке для одного из супругов);
- свидетельство о рождении ребенка;
- заключение судебной медэкспертизы;
- постановление о причинах гибели военного;
- документ об участии бойца в АТО/ООС, отпоре агрессии РФ.
"Подать заявление на получение услуги заявитель может лично путем отправки документов по почте (рекомендованным письмом) или электронной почтой или заполнив заявление на получение услуги онлайн на сайте", — говорится в сообщении.
Основания для отказа в оказании помощи:
- гражданин не состоит на учете в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы;
- доход семьи льготника в расчете на одно лицо превышает величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу, если льготы предоставлены в зависимости от дохода семьи.
Ранее мы сообщали, что гражданам предоставлено право на получение денежной компенсации за предоставление некачественного газа в 2025 году. Для этого надо написать специальную жалобу.
Также мы писали, что в этом году оформить льготы смогут только те, чей доход на одного человека в хозяйстве за последние полгода не превышает 4,24 тыс. грн. Однако есть возможность оформить субсидию.
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