Льготы на услуги ЖКХ — кто и почему может потерять госпомощь в 2025 году

Платежки и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские льготники, которые получают помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг, должны сообщать Пенсионный фонд Украины (ПФУ) об изменении персональных данных. Если этого не сделать вовремя, право на льготы можно потерять.

Об этом напоминает пресс-служба одного из управлений ПФУ.

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Помощь в виде коммунальных льгот предусмотрена для отдельных категорий граждан. В 2025 году право на нее предоставляется только:

ветеранам войны;

членам семей погибших/умерших защитников Украины;

пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции;

многодетным семьям;

детям войны;

учителям, медикам, работникам культуры из сельской местности.

Данные о льготниках содержатся в Реестре лиц, наделенных соответствующим правом, где сформирована на каждого персональная учетная карта.

Согласно п. 2 Положения о Едином госавтоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, утвержденного правительственным постановлением №117, в Реестре содержится следующая информация:

фамилия, имя, отчество гражданина;

идентификационный код;

паспортные данные льготника и членов семьи, которым предоставлена льгота;

место жительства/пребывания;

информация о начислении льготы;

причина прекращения предоставления помощи.

Чтобы не потерять право на льготы, нужно вовремя сообщать об изменении вышеуказанных персональных данных. Это необходимо сделать в течение месяца после возникновения соответствующей ситуации.

"Стоит отметить, что в случае изменения этих данных, для ее корректировки, льготник должен в течение 30 дней сообщить об этом орган Пенсионного фонда Украины", — говорится в сообщении.

Граждане могут подавать заявления о внесении новых данных в Реестр лиц, имеющих право на льготы, такими способами:

лично, обратившись в отделение Пенсионного фонда;

через почту, на адрес органа Фонда;

дистанционно — через портал е-услуг ПФУ, приложение "Пенсионного фонда", портал "Дія".

Изменения правил в предоставлении льгот в 2025 году

В 2025 году изменились правила предоставления льгот для почти всех категорий льготников. Теперь требование по учету доходов распространяется на всех граждан, кроме нескольких исключений.

Для расчета помощи берут во внимание доходы домохозяйства, полученные за предыдущие шесть месяцев. Для того, чтобы иметь право на льготу, размер совокупного дохода на одного человека в семье не может превышать 4,24 тыс. грн.

Льготу без учета доходов семьи предоставляют только:

участникам боевых действий (УБД);

лицам с инвалидностью в результате войны;

родным погибших/умерших защитников страны;

членам семей погибших/умерших ветеранов войны;

пострадавшим участникам Революции Достоинства.

Ранее мы писали, что в ПФУ объяснили, что входит в совокупный доход семьи. Его размер необходим при оформлении льгот на оплату коммунальных услуг.

Также мы рассказывали о том, что некоторые граждане могут получить 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Право на такой размер льготы имеют некоторые семьи.