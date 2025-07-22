Пільги на послуги ЖКГ — хто і чому може втратити держдопомогу у 2025 році

Платіжки та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські пільговики, які отримують допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг, мають повідомляти Пенсійний фонд України (ПФУ) про зміну персональних даних. Якщо цього не зробити вчасно, право на пільги можна втратити.

Про це нагадує пресслужба одного з управлінь ПФУ.

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Допомога у вигляді комунальних пільг передбачена для окремих категорій громадян. У 2025 році право на неї надається лише:

ветеранам війни;

членам сімей загиблих/померлих захисників України;

постраждалим внаслідок катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції;

багатодітним родинам;

дітям війни;

вчителям, медикам, працівникам культури з сільської місцевості.

Дані про пільговиків містяться у Реєстрі осіб, які наділені відповідним правом, де сформовано на кожного персональна облікова картка.

Згідно з п. 2 Положення про Єдиний державтоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого урядовою постановою №117, в Реєстрі міститься наступна інформація:

прізвище, ім’я, по батькові громадянина;

ідентифікаційний код;

паспортні дані пільговика та членів родини, яким надано пільгу;

місце проживання/перебування;

інформація про нарахування пільги;

причина припинення надання допомоги.

Щоб не втратити право на пільги, потрібно вчасно повідомляти про зміну вищевказаних персональних даних. Це потрібно зробити упродовж місяця після виникнення відповідної ситуації.

"Варто зазначити, що у разі зміни цих даних, для її коригування, пільговик має протягом 30 днів повідомити про це орган Пенсійного фонду України", — йдеться у повідомленні.

Громадяни можуть подавати заяви про внесення нових даних до Реєстру осіб, які мають право на пільги, у такі способи:

особисто, звернувшись до відділення Пенсійного фонду;

через пошту, на адресу органу Фонду;

дистанційно — через портал е-послуг ПФУ, застосунок "Пенсійного фонду", портал "Дія".

Зміни правил у наданні пільг у 2025 році

У 2025 році змінились правила надання пільг для майже всіх категорій пільговиків. Тепер вимога щодо врахування доходів поширюється на всіх громадян, окрім кількох винятків. Для розрахунку допомоги беруть до уваги доходи домогосподарства, отримані за попередні шість місяців. Для того, щоб мати право на пільгу, розмір сукупного доходу на одну особу в родині не може перевищувати 4,24 тис. грн.

Пільгу без урахування доходів сім'ї надають тільки:

учасникам бойових дій (УБД);

особам з інвалідністю у результаті війни;

рідним загиблих/померлих захисників країни;

членам родин загиблих/померлих ветеранів війни;

постраждалим учасникам Революції Гідності.

Раніше ми писали, що у ПФУ пояснили, що входить у сукупний дохід родини. Його розмір необхідний під час оформлення пільг на оплату комунальних послуг.

Також ми розповідали про те, що деякі громадяни можуть отримати 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Право на такий розмір пільги мають деякі родини.