Услуги ЖКХ, субсидии и пенсии — главные изменения для украинцев с 1 июня

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцев с 1 июня 2024 года ждет ряд изменений. В частности, придется платить больше потребителям жилищно-коммунальных услуг, субсидианты могут лишиться помощи, а часть пенсионеров получит повышенные выплаты "задним числом".

О том, какие именно изменения ожидаются в тарифах ЖКХ, субсидиях и пенсиях в июне, говорится в материалах правительства.

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Стоимость электроэнергии

По решению Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с июня текущего года подорожает электроэнергия для небытовых потребителей.

Также ожидается повышение стоимости электроэнергии населения для поступления дополнительных финансов на восстановление энергосистемы Украины после вражеских атак. Решение станет известно до конца мая. Рассматривается вариант привязки цены к объему потребления, а цена на электроэнергию может подскочить от 3,5 до 5,2 грн/кВт-ч. В настоящее время тариф составляет 2,64 грн/кВт-час.

Цена на водоснабжение

В начале июня тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод в большинстве городов не изменятся, хотя в НКРЭКУ разработали план повышения.

Согласно проекту постановления, цена должна была вырасти в две волны, однако решение не сдвинулось с места. В то же время в небольших городах стоимость выросла до 40%, ведь власти могут не согласовывать решение с регулятором.

Стоимость газа

Цены на газ для бытовых потребителей останутся на прежнем уровне. Крупнейший поставщик Нафтогаз продлил срок действия тарифа "Фиксированный" до 30 апреля 2025 года в рамках моратория на повышение стоимости некоторых услуг.

Учитывая это, население будет платить в дальнейшем 7,96 грн/куб.м с НДС. У остальных поставщиков стоимость колеблется в пределах 7,7-9,9 грн/куб.

Переназначение субсидии летом

Граждане получат субсидию на неотапливаемый период. При этом большинству домохозяйств денежная компенсация на оплату услуг ЖКХ будет пересчитана автоматически. В то же время, если по результатам расчетов разница будет иметь нулевое или отрицательное значение, то и размер субсидии будет равен нулю.

Также ряд граждан должны переоформить субсидию. По решению правительства, домохозяйствам, получавшим помощь на оплату коммуналки по отдельному механизму во время действия военного положения (правительственное постановление №215 от 7 марта 2022 г.), в течение месяца следует обратиться в ПФУ для продолжения выплат. То есть, если это не сделать до 1 июля 2024 года, субсидию можно потерять. Речь идет о лицах, отвечающих всем критериям:

получатели субсидии или льгот по состоянию на 24 февраля 2022 года;

получатели жилищной субсидии или льготы по настоящее время;

проживали/проживают на временно оккупированной территории или зоне активных боевых действий;

с начала войны не обращались в органы соцзащиты или ПФУ за переназначением помощи.

Обратиться с новым заявлением должны и граждане, у которых произошли имущественные или количественные изменения в домохозяйстве.

Повышенные пенсии в июне

С 1 июня работающим пенсионерам начислят повышенные пенсии, учитывая перерасчет с 1 апреля. Деньги начислят "задним числом" за два предыдущих месяца из-за запоздалого предоставления отчетности.

По данным ПФУ, фактический перерасчет осуществляется после поступления сведений об уплате Единого взноса за первый квартал года в Госреестр общеобязательного государственного соцстрахования (отчеты поступили только до 10 мая).

Пересчет коснется только тех, которые имеют более 24 месяцев стажа после прошлого пересчета или достижения права на пенсию по возрасту.

Сумма доплаты будет для каждого индивидуальной и будет зависеть от продолжительности страхового стажа и зарплаты, по которой начисляется пенсия.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине после повышения тарифов на электрическую энергию с 1 июня 2024 года ограничения энергоснабжения для населения могут усилиться. Это связано с ремонтными кампаниями и увеличением дефицита в энергосистеме.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня 2024 года суммы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги вырастут. Известно, как изменятся цены.