Пенсии в 2025 году — кто из женщин имеет право на доплату в 870 грн

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В Украине предусмотрена дополнительная поддержка многодетных матерей, которые воспитали детей до шестилетнего возраста, однако не имели достаточного страхового стажа для выхода на пенсию. В частности, законодательство предусматривает предоставление доплаты к пенсии в размере, который привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Это прописано в ст. 1 закона № 1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

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В соответствии с нормами этого закона, гражданки, которые родили или усыновили от пяти детей и воспитали их до шестилетнего возраста, могут рассчитывать на ежемесячную спецдоплату к пенсии. Также, по данным ПФУ, имеют право выйти на заслуженный отдых на льготных условиях при наличии минимального стажа.

Женщинам предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию в случае:

достижения 50-летнего возраста;

наличия 15 лет страхового стажа.

Что касается размера доплаты к пенсии, то, в частности, женщинам, имеющим семеро детей, предоставляют дополнительную денежную выплату в размере 37% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц остался на уровне предыдущего года и равен 2361 грн. Учитывая это, матерям, имеющим семеро детей, государство будет доплачивать ежемесячно 873 грн.

Правила оформления пенсии и доплаты многодетным матерям

Гражданки, которые соответствуют вышеуказанным требованиям, должны лично обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) для оформления пенсии и надбавки. Необходимо подать соответствующее заявление, добавив следующие документы:

украинский паспорт;

идентификационный код;

трудовую книжку, документы с подтверждением страхового стажа;

свидетельство о рождении на каждого ребенка;

паспорта на детей (если есть).

Соответствующие пенсии за особые заслуги предусмотрены также для мужчин при аналогичных условиях по воспитанию детей до шестилетнего возраста.

Также многодетные матери имеют право на льготы, в частности, предоставляется скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг и образование.

Ранее мы писали, что в Украине некоторые граждане имеют право на минимальную пенсию в около 3,76 тыс. грн. В ПФУ объяснили, кому государство гарантирует такие выплаты.

Также мы рассказывали о том, кому выплачивают минимально почти 8 тыс. грн. Как отмечают в ПФУ, законодательство предусматривает минимальные пенсионные гарантии для близких родственников погибших военных.