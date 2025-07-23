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Главная Финансы Кому из женщин доплатят по 870 грн в 2025 году — объяснение ПФУ

Кому из женщин доплатят по 870 грн в 2025 году — объяснение ПФУ

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 06:10
Пенсии в 2025 году — кто из женщин имеет право на доплату в 870 грн
Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В Украине предусмотрена дополнительная поддержка многодетных матерей, которые воспитали детей до шестилетнего возраста, однако не имели достаточного страхового стажа для выхода на пенсию. В частности, законодательство предусматривает предоставление доплаты к пенсии в размере, который привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Это прописано в ст. 1 закона № 1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

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В соответствии с нормами этого закона, гражданки, которые родили или усыновили от пяти детей и воспитали их до шестилетнего возраста, могут рассчитывать на ежемесячную спецдоплату к пенсии. Также, по данным ПФУ, имеют право выйти на заслуженный отдых на льготных условиях при наличии минимального стажа.

Женщинам предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию в случае:

  • достижения 50-летнего возраста;
  • наличия 15 лет страхового стажа.

Что касается размера доплаты к пенсии, то, в частности, женщинам, имеющим семеро детей, предоставляют дополнительную денежную выплату в размере 37% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц остался на уровне предыдущего года и равен 2361 грн. Учитывая это, матерям, имеющим семеро детей, государство будет доплачивать ежемесячно 873 грн.

Правила оформления пенсии и доплаты многодетным матерям

Гражданки, которые соответствуют вышеуказанным требованиям, должны лично обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) для оформления пенсии и надбавки. Необходимо подать соответствующее заявление, добавив следующие документы:

  • украинский паспорт;
  • идентификационный код;
  • трудовую книжку, документы с подтверждением страхового стажа;
  • свидетельство о рождении на каждого ребенка;
  • паспорта на детей (если есть).

Соответствующие пенсии за особые заслуги предусмотрены также для мужчин при аналогичных условиях по воспитанию детей до шестилетнего возраста.

Также многодетные матери имеют право на льготы, в частности, предоставляется скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг и образование.

Ранее мы писали, что в Украине некоторые граждане имеют право на минимальную пенсию в около 3,76 тыс. грн. В ПФУ объяснили, кому государство гарантирует такие выплаты.

Также мы рассказывали о том, кому выплачивают минимально почти 8 тыс. грн. Как отмечают в ПФУ, законодательство предусматривает минимальные пенсионные гарантии для близких родственников погибших военных.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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