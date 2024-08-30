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Кому из украинцев выплачивают не менее 13 тыс. грн — объяснение ПФУ

30 августа 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кто из украинцев получает 13 тыс. грн в 2024 году
Пожилые люди. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в 2024 году средняя пенсия составляет 5,81 тыс. гривен, в то же время некоторые категории граждан получают не менее 13 тыс. гривен. При этом выплата не может быть ниже размера, установленного законодательством.

О том, кто имеет право на большие выплаты в стране, рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как отмечают в ПФУ, повышенные пенсии получают чернобыльцы. При этом ежегодно происходит повышение суммы начисляемых им выплат. Они не могут быть ниже размера, установленного законом.

Помимо пенсионной выплаты, чернобыльцы имеют право на компенсации и другие суммы.

Такие граждане могут получать также одну из следующих выплат:

  • компенсацию, эквивалентную фактически полученному ущербу, исходя из зарплаты, полученной в зоне отчуждения с 1986 по 1990 год;
  • сумму, равную пятикратному размеру минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января календарного года.

Градации пенсионных выплат в 2024 году

Как объясняют в Пенсионном фонде, пенсия по инвалидности, наступившая в результате увечья или заболевания из-за аварии на Чернобыльской АЭС, не может быть ниже:

  • для первой группы — 8,187 тыс. гривен;
  • для второй группы — 6,549 тыс. гривен;
  • для третьей группы — 5,048 тыс. гривен;
  • для детей с инвалидностью — 5,048 тыс. гривен.

Для ликвидаторов последствий аварии предусмотрены другие зафиксированные минимальные размеры выплат, в частности:

  • первая группа получит 100% от размера средней зарплаты в стране (13,376 тыс. гривен);
  • вторая группа — 80% — 10,7 тыс. гривен (13,376 тыс. гривен х 80%);
  • третья группа — 60% — 8,025 тыс. гривен (13,376 тыс. гривен х 60%).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на следующий год ожидается ужесточение требований для права на пенсионные выплаты для части граждан. Известно, как изменятся правила выхода на "заслуженный отдых".

Также мы писали, что граждане имеют право на индивидуальный перерасчет пенсионной выплаты. Это можно сделать дистанционно через портал государственных услуг "Дія", предварительно подготовив ряд документов.

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