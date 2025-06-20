Минимальные пенсии в 2025 году — какой категории граждан гарантируют 17,5 тыс. грн

Человек достает деньги из кошелька. Фото: НовиниLIVE, Игорь Кузнецов

Украинское законодательство предусматривает минимальные гарантии пенсионного обеспечения для определенных категорий граждан. К таковым относятся пенсионные выплаты по инвалидности из-за увечья или заболевания вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

О том, какие минимальные размеры пенсий для такой категории граждан в 2025 году, рассказывают Новини.LIVE.

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Минимальные размеры и доплаты к пенсиям чернобыльцев

Что касается минимальных размеров пенсий, то существуют общие требования к пенсионным выплатам по инвалидности в связи с увечьем или заболеванием, связанным с Чернобыльской катастрофой. В 2025 году общие минимальные размеры пенсий следующие:

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6 тыс. грн — для первой группы;

4,8 тыс. грн — для второй группы;

3,7 тыс. грн — для третьей группы и для детей с инвалидностью.

Также предусмотрены отдельные требования к минимальному уровню пенсионного обеспечения для лиц с инвалидностью. Речь идет о пострадавших ликвидаторах, если установлена причинно-следственная связь инвалидности с аварией на Чернобыльской АЭС. Размер устанавливается в процентах к средней заработной плате для назначения пенсии за предыдущий год, которую рассчитывает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

До указанного минимального уровня должны дотягивать за счет ежемесячной адресной помощи:

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для первой группы — 17,48 тыс. грн (100% средней заработной платы за 2024 год);

для второй группы — 13,98 тыс. грн (80% средней зарплаты);

для третьей группы — 10,49 тыс. грн (60% средней зарплаты).

Выплаты предусмотрены законом 1584-IX "О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

Кроме пенсии за особые заслуги, в пенсионную выплату, которой не хватает до определенного минимального уровня, учитываются все повышения, надбавки, доплаты.

Дополнительная выплата за вред, причиненный здоровью

Для чернобыльцев предусмотрена дополнительная выплата за вред, причиненный здоровью, которая до 2014 года назначалась в процентах от уровня прожиточного минимума, однако последние годы установлены конкретные суммы, которые не пересматриваются.

Дополнительная выплата предоставляется в зависимости от категории в рамках постановления №1210 "О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" в следующих размерах:

для категории 4 — 56,94 грн;

для категории 3 — 113,88 грн;

для детей с инвалидностью, а также детей, больных лучевой болезнью из-за аварии на Чернобыльской АЭС, категории 2, для лиц с инвалидностью III группы из категории 1, которые не являются ликвидаторами — 170,8 грн;

для категории 1 — для тех, кто не является ликвидатором, но имеет инвалидность — 227,7 (для II группы), 341,6 (для I группы); кто считается ликвидатором и имеет инвалидность — 284,7 грн (для III группы), 379,6 грн (для II группы), 474,5 грн (для I группы).

Также есть ежемесячные доплаты уволенным работникам ЧАЭС. Если стаж работы на станции составлял не менее пяти лет — 237,5 грн. За каждый дополнительный год работы свыше пяти лет стажа — еще по 47,45 грн. Максимальная доплата не может превышать 949 грн.

Ее назначают для неработающих пенсионеров, которые работали на ЧАЭС по состоянию на 15 декабря 2000 года, на дату, когда ЧАЭС официально прекратила производство электрической энергии и остановился реактор энергоблока №3.

Ранее мы писали, что одинокие граждане пенсионного возраста, нуждающиеся в посторонней помощи, могут оформить ежемесячную доплату. Речь идет о сумме, равной 40% от минимальной пенсии.

Также сообщалось, что пенсионеры имеют возможность делать запросы на перерасчет выплат на портале госуслуг "Дія". Такой перерасчет возможен, если появились дополнительные данные, дающие право на пересмотр выплаты.