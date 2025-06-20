Мінімальні пенсії у 2025 році — якій категорії громадян гарантують 17,5 тис. грн

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство передбачає мінімальні гарантії пенсійного забезпечення для певних категорій громадян. До таких відносяться пенсійні виплати з інвалідності через каліцтво або захворювання внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Про те, які мінімальні розміри пенсій для такої категорії громадян у 2025 році, розповідають Новини.LIVE.

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Щодо мінімальних розмірів пенсій, то існують загальні вимоги до пенсійних виплат з інвалідності у зв'язку з каліцтвом чи захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою. У 2025 році загальні мінімальні розміри пенсій наступні:

6 тис. грн — для першої групи;

4,8 тис. грн — для другої групи;

3,7 тис. грн — для третьої групи та для дітей з інвалідністю.

Також передбачені окремі вимоги до мінімального рівня пенсійного забезпечення для осіб з інвалідністю. Йдеться про постраждалих ліквідаторів, якщо встановлений причинно-наслідковий зв'язок інвалідності із аваріаєю на Чорнобильській АЕС. Розмір встановлюється у відсотках до середньої заробітної плати для призначення пенсії за попередній рік, яку розраховує Пенсійний фонд України (ПФУ).

До зазначеного мінімального рівня мають дотягувати за рахунок щомісячної адресної допомоги:

для першої групи — 17,48 тис. грн (100% середньої заробітної плати за 2024 рік);

для другої групи — 13,98 тис. грн (80% середньої зарплатні);

для третьої групи — 10,49 тис. грн (60% середньої зарплати).

Виплати передбачені законом 1584-IX "Про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Окрім пенсії за особливі заслуги, у пенсійну виплату, якої не вистачає до визначеного мінімального рівня, враховуються усі підвищення, надбавки, доплати.

Додаткова виплата за шкоду, заподіяну здоров'ю

Для чорнобильців передбачена додаткова виплата за шкоду, заподіяну здоров'ю, яка до 2014 року призначалась у відсотках від рівня прожиткового мінімуму, проте останні роки встановлені конкретні суми, які не переглядаються.

Додаткова виплата надається залежно від категорії в рамках постанови №1210 "Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у таких розмірах:

для категорії 4 — 56,94 грн;

для категорії 3 — 113,88 грн;

для дітей з інвалідністю, а також дітей, хворих на променеву хворобу через аварію на Чорнобильській АЕС, категорії 2, для осіб з інвалідністю ІІІ групи з категорії 1, які не є ліквідаторами — 170,8 грн;

для категорії 1 — для тих, хто не є ліквідатором, але має інвалідність — 227,7 (для ІІ групи), 341,6 (для І групи); хто вважається ліквідатором та має інвалідність — 284,7 грн (для ІІІ групи), 379,6 грн (для ІІ групи), 474,5 грн (для І групи).

Також є щомісячні доплати звільненим працівникам ЧАЕС. Якщо стаж роботи на станції становив не менше п'яти років — 237,5 грн. За кожен додатковий рік роботи понад п'ять років стажу — ще по 47,45 грн. Максимальна доплата не може перевищувати 949 грн.

ЇЇ призначають для непрацюючих пенсіонерів, які працювали на ЧАЕС станом на 15 грудня 2000 року, на дату, коли ЧАЕС офіційно припинила виробництво електричної енергії та зупинився реактор енергоблоку №3.

Раніше ми писали, що самотні громадяни пенсійного віку, які потребують сторонньої допомоги, можуть оформити щомісячну доплату. Йдеться про суму, що дорівнює 40% від мінімальної пенсії.

Також повідомлялося, що пенсіонери мають можливість робити запити на перерахунок виплат на порталі держпослуг "Дія". Такий перерахунок можливий, якщо з'явились додаткові дані, що дають право на перегляд виплати.