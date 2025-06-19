Надбавка до пенсії у 40% — хто з людей похилого віку має право

Чоловік похилого віку. Фото: Freepik

Держава подбала про самотніх громадян пенсійного віку, які потребують регулярної сторонньої допомоги через незадовільний стан здоров'я, у вигляді додаткової фінансової підтримки. Для такої категорії пенсіонерів надають спеціальні надбавки у розмірі 40% від мінімальної пенсії.

Це передбачено законом 646-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

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Згідно з документом, самотні пенсіонери, які потребують допомоги у повсякденному догляді, мають право на нарахування до основного розміру пенсійної виплати щомісячної грошової надбавки.

Розмір додаткової виплати становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто від мінімальної пенсії в Україні. Останні два роки відповідний показник не змінювався і становить 2 361 грн. Таким чином, у 2025 році така категорія людей зможе отримувати додатково по 944 грн.

В законі прописані вимоги для призначення відповідної державної підтримки. Для того, щоб отримати надбавку, потрібно відповідати наступним умовам:

громадянин має проживати в оселі без інших осіб;

Пенсійний фонд призначив пенсію за віком;

вік заявника перевищує 80 років;

громадянин потребує регулярного догляду за рекомендацією лікарів.

Які документи необхідні для оформлення додаткової виплати та інші нюанси

Якщо громадянин підпадає під вищевказані вимоги, то має звернутися до медзакладу для отримання висновку лікарсько-консультативної комісії.

Тільки після цього можна йти до відділення Пенсійного фонду для оформлення додаткової виплати до пенсії. У 2025 році для призначення відповідної надбавки потрібно написати заяву та надати такі документи:

паспорт громадянина України (документ, що підтверджує особу);

ідентифікаційний код;

висновок лікарсько-консультативної комісії із зазначенням потреби в регулярному догляді;

довідка з ПФУ про підтвердження щодо відсутності іншої надбавки на догляд.

Важливим також є те, щоб пенсіонер, який претендує на виплату, не отримував пенсію з інвалідності.

Раніше ми писали, у яких випадках громадяни можуть втратити виплати з інвалідності. Йдеться про призначення допомоги на не безстроковій основі, через що нарахування коштів може бути зупинене.

Також повідомляли, що громадяни, які виїхали за кордон через війну, та досягли пенсійного віку, можуть оформити пенсію за віком дистанційно. У ПФУ оприлюднили правила у 2025 році.