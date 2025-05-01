В Ощадбанке предупредили, каким из старых карт не продлят срок действия

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "Ощадбанк" уточнили важную информацию о продлении срока действия старых карт. Некоторые из клиентов потеряют доступ к своим счетам уже 30 июня 2025 года.

Соответствующее предупреждение появилось на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Автоматическое продление действия карт Ощадбанка

Как отмечается в одном из комментариев, клиент, который находится за рубежом, обеспокоен неоднозначной информацией об окончании срока действия карт.

Так, гражданин обратился к представителям банка по разным каналам связи за разъяснением, однако ему предоставили различные сведения по этому поводу.

"... За вчера и сегодня имею три разных варианта ответов, относительно автоматического продления действия карт: одни проверяют и говорят: "все хорошо, действие карты будет продлено до 31 декабря 2025 года"; вторые вообще говорят, что не имеют такой информации, что карты продлены до 30 июня 2025 года...", — говорится в обращении.

Как известно, в связи с военным положением Ощадбанк в очередной раз продлил срок действия всех платежных карт для удобства клиентов до конца года, в том числе для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Ранее финучреждение предупреждало, что действие карт подойдет к концу 30 июня 2025 года.

Что надо знать клиентам Ощадбанка со старыми картами

Как отметил представитель финучреждения, Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт до конца 2025 года, однако есть исключения:

не продолжится срок действия карт, закончившийся до 02.02.2022 года;

если остаток средств равен 0 грн;

не было ни одной операции за последние шесть месяцев;

если в течение января — февраля 2025 года не было осуществлено операций в кассах банка, банкоматах, терминалах, торговых сетях любого украинского банка.

В финучреждении отметили, что дистанционно данные карты перевыпустить не удастся, это нужно сделать в отделении банка. Если банк срок действия не продлит, владельцу карты поступит соответствующее смс.

"Дополнительно прошу написать мне в личные сообщения номер телефона, с которого вы обращались в контакт-центр и ваше ФИО. Проверим качество предоставленной консультации и проведем работу над ошибками во избежание их в будущем", — подчеркнул представитель банка.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Ранее мы сообщали о вариантах снятия разблокировки карт Ощадбанка. В частности, это можно сделать, позвонив в контакт-центр.

Также мы рассказывали о том, кого из клиентов Ощадбанка ждут проверки в 2025 году. Осуществление финансового мониторинга может начаться из-за любых подозрительных финансовых операций.