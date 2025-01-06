Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Кому отменят государственную помощь до 3 тыс. грн в январе arrow

Кому отменят государственную помощь до 3 тыс. грн в январе

6 января 2025 13:07
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты для ВПЛ — кто потеряет государственную помощь до 3 тыс. грн в январе
Украинские гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине некоторые категории граждан не смогут получить государственные выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на проживание. Право на помощь с января 2025 года сохранят тем, кто подпадает под определенные критерии.

Это предусмотрено соответствующим постановлением правительства №332.

Читайте также:

Кто из переселенцев не получит выплат без подачи заявлений

На днях правительство внесло изменения в постановление №332 и продлило выплаты пособия на проживание переселенцев на полгода, с марта по август 2025 года. Помощь предоставляют в таком размере:

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;
  • для других лиц — 2 тыс. грн.

Также, согласно постановлению, граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с боевыми действиями, смогут получать деньги, однако некоторым нужно повторно подать заявление:

  • семьям с детьми до 14 лет, проживающим там, где происходят активные боевые действия/в местности, где угрожают такие действия;
  • семьям с детьми до 14 лет, которые живут в безопасной местности, однако дети не могут ходить в школу;
  • семьи, где один из членов ухаживает за лицом с инвалидностью первой группы;
  • семьи, где один из членов ухаживает за ребенком с инвалидностью/ ребенком, признанным тяжелобольным (до 18 лет);
  • дети возрастом до 14 лет, которые приехали, как переселенцы, без родителей;
  • беременные женщины (у которых срок от 7,5 месяцев).

Отмена выплат для состоятельных переселенцев

Не будут иметь права на выплаты ряд категорий граждан в январе. Это касается:

  • граждан, которые находились за границей более 30 календарных дней без уважительных причин;
  • лиц, которые приобрели квартиру, дом/участок стоимостью более 100 тыс. грн (речь не идет о случаях, когда жилье предоставлено из бюджета города/страны);
  • лиц, которые купили новое авто, которому не более пяти лет (исключение — машины от волонтеров для армии);
  • граждан, имеющих жилье, площадь которого превышает 13,65 кв. м на одного члена семьи, расположенное в безопасной зоне;
  • лиц, которые приобрели металлы в банке, валюту на сумму более 100 тыс. грн (кроме как от благотворительных фондов или для оплаты услуги в сфере медицины, образования или соцсферы);
  • лиц, на депозитном счете которых есть более чем 100 тыс. грн.

"При этом, чтобы проверить, что эти семьи и дальше соответствуют нормам действующего постановления (или порядка получения выплат), государство через управление социальной защиты в течение месяца проверит, не изменилось ли существенно финансово-имущественное состояние этих семей. Если изменений не произошло — семьи будут получать выплаты", — говорится в постановлении.

Ранее мы рассказывали, что в конце января внутренние переселенцы получат возможность оформить новую финансовую помощь от государства. Речь идет о компенсации за аренду жилья.

Также мы писали, что уязвимые категории лиц из числа внутренних переселенцев вскоре смогут подать на финпомощь от УВКБ ООН. Выплаты в размере почти 11 тыс. гривен станут доступны с 13 января 2025 года.

выплаты финансовая помощь деньги переселенцы соцвыплаты денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:23 Готовили теракт среди военных — на Киевщине раскрыли агентов РФ

13:07 Кому отменят государственную помощь до 3 тыс. грн в январе

13:03 В сети раскритиковали вопросы Фридмана Зеленскому

Text

13:00 Блинкен о Курске и наступление РФ на Днепр — эфир День.LIVE

12:59 Оставили без защиты — мощный удар ВМС по врагу на юге

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:55 Эти купюры банки и супермаркеты могут не принять — список

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

12:31 Заставлял бойцов строить имение — на Одесчине судят командира

12:30 В Politico проспойлерили неожиданные сценарии событий на 2025 год

13:23 Готовили теракт среди военных — на Киевщине раскрыли агентов РФ

13:07 Кому отменят государственную помощь до 3 тыс. грн в январе

13:03 В сети раскритиковали вопросы Фридмана Зеленскому

12:59 Оставили без защиты — мощный удар ВМС по врагу на юге

12:55 Эти купюры банки и супермаркеты могут не принять — список

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

12:31 Заставлял бойцов строить имение — на Одесчине судят командира

12:30 В Politico проспойлерили неожиданные сценарии событий на 2025 год

12:05 Какие квартиры в Украине невозможно продать без проблем

12:04 Одесские моржи устроили традиционный заплыв на Крещение — фото

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

Text

13:00 Блинкен о Курске и наступление РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю