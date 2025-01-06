Выплаты для ВПЛ — кто потеряет государственную помощь до 3 тыс. грн в январе

Украинские гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые категории граждан не смогут получить государственные выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на проживание. Право на помощь с января 2025 года сохранят тем, кто подпадает под определенные критерии.

Это предусмотрено соответствующим постановлением правительства №332.

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На днях правительство внесло изменения в постановление №332 и продлило выплаты пособия на проживание переселенцев на полгода, с марта по август 2025 года. Помощь предоставляют в таком размере:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;

для других лиц — 2 тыс. грн.

Также, согласно постановлению, граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с боевыми действиями, смогут получать деньги, однако некоторым нужно повторно подать заявление:

семьям с детьми до 14 лет, проживающим там, где происходят активные боевые действия/в местности, где угрожают такие действия;

семьям с детьми до 14 лет, которые живут в безопасной местности, однако дети не могут ходить в школу;

семьи, где один из членов ухаживает за лицом с инвалидностью первой группы;

семьи, где один из членов ухаживает за ребенком с инвалидностью/ ребенком, признанным тяжелобольным (до 18 лет);

дети возрастом до 14 лет, которые приехали, как переселенцы, без родителей;

беременные женщины (у которых срок от 7,5 месяцев).

Отмена выплат для состоятельных переселенцев

Не будут иметь права на выплаты ряд категорий граждан в январе. Это касается:

граждан, которые находились за границей более 30 календарных дней без уважительных причин;

лиц, которые приобрели квартиру, дом/участок стоимостью более 100 тыс. грн (речь не идет о случаях, когда жилье предоставлено из бюджета города/страны);

лиц, которые купили новое авто, которому не более пяти лет (исключение — машины от волонтеров для армии);

граждан, имеющих жилье, площадь которого превышает 13,65 кв. м на одного члена семьи, расположенное в безопасной зоне;

лиц, которые приобрели металлы в банке, валюту на сумму более 100 тыс. грн (кроме как от благотворительных фондов или для оплаты услуги в сфере медицины, образования или соцсферы);

лиц, на депозитном счете которых есть более чем 100 тыс. грн.

"При этом, чтобы проверить, что эти семьи и дальше соответствуют нормам действующего постановления (или порядка получения выплат), государство через управление социальной защиты в течение месяца проверит, не изменилось ли существенно финансово-имущественное состояние этих семей. Если изменений не произошло — семьи будут получать выплаты", — говорится в постановлении.

Ранее мы рассказывали, что в конце января внутренние переселенцы получат возможность оформить новую финансовую помощь от государства. Речь идет о компенсации за аренду жилья.

Также мы писали, что уязвимые категории лиц из числа внутренних переселенцев вскоре смогут подать на финпомощь от УВКБ ООН. Выплаты в размере почти 11 тыс. гривен станут доступны с 13 января 2025 года.