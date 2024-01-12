Зарплаты украинцев вырастут — тарифная сетка 2024

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году изменились размеры и коэффициенты минимальной заработной платы и оклада по Единой тарифной сетке (ЕТС). Известно, кто из украинцев получит больше.

Это утверждено бюджетной декларацией на этот год.

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Зарплаты по Единой тарифной сетке в 2024 году

В Единой тарифной сетке (ЕТС) собраны совокупно тарифные разряды и соответствующие им тарифные коэффициенты. По этим показателям определяются тарифные ставки при оплате труда, что зависит от:

квалификации сотрудников;

тяжести и сложности выполненных работ.

Соответствующая сетка используется для расчета оплаты труда в следующих областях:

образование;

культура;

спорт;

частично здравоохранение;

разных бюджетных учреждениях.

В то же время, единая тарифная сетка не используется для:

служащих местного самоуправления;

государственных служащих;

полиции;

Вооруженные силы.

В этих областях должностные оклады устанавливают профильные ведомства или Кабинет министров.

Благодаря ЕТС устанавливают должностные оклады для разных должностей (разрядов) на основе должностного оклада, установленного для первого тарифного разряда. Таким образом, размер оклада для первого тарифного разряда будет иметь наибольшее значение, тогда как остальные оклады пересчитываются на основе тарифных коэффициентов на базе базового оклада.

Должностные оклады по тарифной сетке 2024

В Министерстве финансов сообщили прогнозы относительно показателей создания бюджетных запросов на 2024-2026 годы. Так, должностной оклад работника первого тарифного разряда ЕТС составит:

в январе 2024-го — 3195 гривен;

в июле 2024-го — 3600 гривен;

в январе 2025-го — 3766 гривен;

в январе 2026-го — 4030 гривен.

В единой тарифной сетке насчитывается 25 разрядов. У каждого работника бюджетной сферы установлен тарифный разряд, которому соответствует тарифный коэффициент и оклад.

Тарифная сетка с 01.01.2024 по 31.12.2024 будет выглядеть так:

Источник: kmu.gov.ua

Также в январе повысилась минимальная зарплата и прожиточный минимум.

Согласно Госбюджету-2024, минимальная заработная плата повысится в несколько волн:

в январе — до 7,1 тыс. гривен;

в апреле — до 8 тыс. гривен.

Прожиточный минимум в 2024 году составляет 2,92 тыс. гривен, а для лиц, потерявших трудоспособность, повысился до 2,36 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной службе Украины по вопросам труда рассказали, что в 2024 году должна снова стать обязательной индексация заработной платы. Работникам восстановили соответствующее право, приостановленное в 2023 году.

Ранее мы писали, что эксперты фиксируют диспропорцию между количеством предложений работы и резюме. В частности, ощущается нехватка рабочих профессий и медицинских работников. При этом очень высока конкуренция на работу онлайн.