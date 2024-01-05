Зарплати у 2024 році — відомо, як зміниться середній заробіток українців

В Україні зросте середня зарплата у 2024-му — новий розмір та прогнози
В Україні очікується зростання середньої заробітної плати у 2024 році. Зокрема, відомо, які виплати зміняться у зв'язку з цим.
Це передбачено затвердженим Державним бюджетом на поточний рік.
Як зміниться середній заробіток українців
З-поміж ключових показників економічного та соціального розвитку країни, на яких ґрунтується бюджет — це середня заробітна плата. Уряд вже визначився з розміром мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Показники прописані у держбюджеті-2024.
Зокрема, документ передбачає, що розмір мінімальної зарплати має змінитися двічі протягом року. У новому році "мінімалка" стане така:
- з 1 січня 2024-го — 7,1 тис. гривень у місячному розмірі (42,6 грн погодинно);
- з 1 квітня 2024-го — 8 тис. гривень у місячному розмірі (48 грн погодинно).
Щодо середньої заробітної плати, то цьогоріч підвищиться з нинішніх 18,52 тис. гривень до 21,8 тис. гривень. Саме така сума прописана у пояснювальній записці до бюджету.
Проте, враховуючи меншу споживчу інфляцію, яку прогнозують на поточний рік, реальна зарплатня зросте на 8,5%.
Які виплати залежать від середньої зарплати
Зокрема, розмір середньої заробітної платні знадобиться у випадку:
- надання компенсації за невикористані відпустки працівників;
- переведення на легшу нижчеоплачувану роботу через стан здоров’я;
- переведення вагітних та жінок, у котрих є діти віком до 3-х років, на легшу роботу;
- надання додаткових перерв для жінок, які годують дитину;
- призначення вихідної допомоги;
- надання службових відряджень (крім держслужбовців);
- надання вимушених прогулів;
- направлення працівників на обстеження до медзакладів;
- залучення робітників до виконання воєнних обов’язків.
Розраховують середню зарплату так:
- визначають місяці розрахункового періоду (за які місяці роботи треба дізнатися середню зарплату);
- рахують дні розрахункового періоду (додають кількість днів, коли виконувалась робота);
- рахують зарплату, яку надавали за кожен місяць розрахункового періоду (плюс відпускні, лікарняні, премії).
Далі суму доходу ділять на кількість днів даного розрахункового періоду. У підсумку вийде сума, яку працівник отримує за один день. Число множать на кількість робочих днів за місяць. Це і буде середня зарплата.
Що ще варто знати
Нагадаємо, уряд підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів. Це стосується також і державних службовців. З 29 грудня 2023 року для працівників передбачено можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів.
Також ми писали, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.
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