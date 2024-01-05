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В Україні зросте середня зарплата у 2024-му — новий розмір та прогнози

5 січня 2024 14:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати у 2024 році — відомо, як зміниться середній заробіток українців
Гривневі купури. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні очікується зростання середньої заробітної плати у 2024 році. Зокрема, відомо, які виплати зміняться у зв'язку з цим.

Це передбачено затвердженим Державним бюджетом на поточний рік.

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Як зміниться середній заробіток українців

З-поміж ключових показників економічного та соціального розвитку країни, на яких ґрунтується бюджет — це середня заробітна плата. Уряд вже визначився з розміром мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Показники прописані у держбюджеті-2024.

Зокрема, документ передбачає, що розмір мінімальної зарплати має змінитися двічі протягом року. У новому році "мінімалка" стане така:

  • з 1 січня 2024-го — 7,1 тис. гривень у місячному розмірі (42,6 грн погодинно);
  • з 1 квітня 2024-го — 8 тис. гривень у місячному розмірі (48 грн погодинно).

Щодо середньої заробітної плати, то цьогоріч підвищиться з нинішніх 18,52 тис. гривень до 21,8 тис. гривень. Саме така сума прописана у пояснювальній записці до бюджету.

Проте, враховуючи меншу споживчу інфляцію, яку прогнозують на поточний рік, реальна зарплатня зросте на 8,5%.

Які виплати залежать від середньої зарплати

Зокрема, розмір середньої заробітної платні знадобиться у випадку:

  • надання компенсації за невикористані відпустки працівників;
  • переведення на легшу нижчеоплачувану роботу через стан здоров’я;
  • переведення вагітних та жінок, у котрих є діти віком до 3-х років, на легшу роботу;
  • надання додаткових перерв для жінок, які годують дитину;
  • призначення вихідної допомоги;
  • надання службових відряджень (крім держслужбовців);
  • надання вимушених прогулів;
  • направлення працівників на обстеження до медзакладів;
  • залучення робітників до виконання воєнних обов’язків.

Розраховують середню зарплату так:

  • визначають місяці розрахункового періоду (за які місяці роботи треба дізнатися середню зарплату);
  • рахують дні розрахункового періоду (додають кількість днів, коли виконувалась робота);
  • рахують зарплату, яку надавали за кожен місяць розрахункового періоду (плюс відпускні, лікарняні, премії).

Далі суму доходу ділять на кількість днів даного розрахункового періоду. У підсумку вийде сума, яку працівник отримує за один день. Число множать на кількість робочих днів за місяць. Це і буде середня зарплата.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів. Це стосується також і державних службовців. З 29 грудня 2023 року для працівників передбачено можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів.

Також ми писали, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.

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