Зарплати стануть більшими у 2024 році — індексація повертається

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

У Державній службі України з питань праці розповіли, що у 2024 році має знову стати обов'язковою індексація заробітної плати. Працівникам поновили відповідне право, призупинене у 2023-му.

Про це поінформували в одному з управлінь Держпраці.

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Індексація зарплати у 2024 році

У 2023 році роботодавців звільнили від обов'язку індексувати заробітні плати працівникам. Це передбачав пункт 3 положень закону "Про Державний бюджет-2023". Він призупинив дію іншого закону — "Про індексацію грошових доходів населення" у 2023-му.

Як зазначають у Держпраці, цьогоріч поновлення індексації зарплати передбачене також законом "Про Держбюджет-2024". Згідно зі статтею 39 закону, обчислення індексу споживчих цін для здійснення індексації доходів українців має відбуватися наростаючим підсумком, починаючи з січня 2024-го.

За урядовою постановою №1078, збільшення грошових доходів громадян внаслідок індексації має здійснюватися з першого числа місяця, що йде за місяцем, коли було офіційно опубліковано індекс споживчих цін. Державна служба статистики публікує не пізніше 10 числа щомісяця.

Таким чином, базовий місяць нарахування індексації зарплатні — грудень 2023 року, адже нарахування індексації поновили з 1 січня поточного року. Якщо у січні підвищать зарплату, то базовим місяцем буде вважатися січень 2024-го.

Що кажуть експерти

Водночас, за словами керівника аналітичного напряму мережі АНТС Іллі Несходовського, індексація зарплат є необґрунтованим підходом в умовах ринкової економіки.

Він пояснив, що індексація має відбуватися на індекс інфляції. Таким чином, якщо індекс інфляції перевищить певний поріг, то роботодавці муситимуть збільшувати розмір зарплатні своїх підлеглих.

"Як на мене, це абсолютно неправильний та необґрунтований підхід, бо створює суттєві проблеми. Ми живемо в ринковій економіці, у нас відбувається домовленість між працівником та роботодавцем з приводу того, на яку оплату праці вони домовляються. І вже надалі, в залежності від того, що відбувається в країні, на підприємстві, які результати роботи він показує, має відбуватись збільшення за домовленістю заробітної плати", — повідомив експерт, додавши це — пережитки "радянщини".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні очікується зростання середньої заробітної плати у 2024-му. Відомо, які виплати зміняться у зв'язку з цим.

Також писали, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.