Робота у січні 2024 — популярні вакансії та найвищі зарплати

Людина за комп'ютером. Фото: Unplush

Український ринок праці, хоч і нерівномірно, однак продовжує відновлюватися після спаду на початку повномасштабної війни. Експерти оцінили ситуацію, оприлюднивши дані про найзатребуваніших фахівців та найвищу заробітну плату.

Про це свідчить інформація популярних кадрових порталів та Державного центру зайнятості.

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Відновлення українського ринку праці

Найкраща ситуація з відновлення ринку праці на Івано-Франківщині (183 відсотки від кількості, зафіксованої в лютому 2022 року), тобто вакансій удвічі більше, аніж до війни, найгірша — на Херсонщині (18 відсотків).

Фіксують експерти певну диспропорцію між кількістю пропозицій роботи та резюме. Зокрема, відчувається нестача робітничих професій та медичних працівників. При цьому дуже висока конкуренція на роботу онлайн. Йдеться про такі професії:

верстальники;

тестувальники;

вебдизайнери;

копірайтери;

ретушери;

відеомонтажери.

Тож, у деяких сферах — дефіцит кадрів, у деяких — велика конкуренція з-поміж шукачів роботи.

Зокрема, на сайті Robota.ua налічується більш ніж 82,6 тис. вакансій. Це удвічі більше проти січня минулого року. Також зросло число резюме на 400 тисяч, до 5,1 млн одиниць.

Збільшилась кількість пропозицій роботи у Державному центрі зайнятості. Якщо у грудні налічувалося 49,3 тис., то на початку минулого року лише 20,5 тис. вакансій.

Де найбільше пропозицій роботи і кого шукають

За даними кадрових порталів, найбільше шукають компанії:

менеджерів;

консультантів;

адміністраторів;

бухгалтерів.

У трійці лідерів найпопулярніших категорій:

сфера обслуговування;

робочі спеціальності;

продажі;

закупівлі.

Зокрема, на Robota.ua найбільше шукають торговців, продавців та простих робітників, а найменше фахівців морських спеціальностей. Натомість на Work.ua найменша потреба у фахівцях зі сфери "Страхування" та "Нерухомості".

Джерело. Work.ua

Де найвищі зарплати для українців

Середня зарплатня на початку минулого року була на рівні 15 тис. грн, а зараз — 19 тис. грн, за даними кадрових сайтів. Найвищі середні зарплати:

у Херсоні — 22,5 тис. гривень;

у Києві — 21,5 тис. гривень;

у Львові — 20 тис. гривень;

у Дніпрі — 19 тис. гривень.

За словами експертів, першість Херсона пояснюється тим, що там багато вакансій для військових чи дотичних фахівців.

Найнижчі середні зарплати:

у Сумах — 14,4 тис. гривень;

у Кривому Розі — 15 тис. гривень.

Найвищі середні зарплати

Джерело. Work.ua

За категоріями найбільше платять працівникам у сфері IT — середня зарплата 110 тис. гривень. Найбільше зросли доходи у Net-програмістів — з 56 тис. до 70 тис. гривень.

Вища за середню зарплата у спеціалістів галузі нерухомості, транспорту, продажів.

Найменші середні зарплати:

в освіті, науці — 15,8 тис. гривень;

у роздрібній торгівлі — 15,5 тис. гривень.

У сфері страхування, де торік були найнижчі зарплати, виплати зросли з 12,5 тис. до 22,5 тис. гривень.

Нагадаємо, у 2024 році компанії будуть змушені підвищити заробітну плату своїм працівникам. За прогнозом Національного банку України (НБУ), до такого кроку роботодавців штовхатиме один важливий фактор.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікується зростання середньої заробітної плати у 2024 році. Зокрема, відомо, які виплати зміняться у зв'язку з цим.