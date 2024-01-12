Зарплати українців зростуть — тарифна сітка 2024

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2024 році змінились розміри та коефіцієнти мінімальної заробітної плати та окладу за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС). Відомо, хто з українців отримає більше.

Це затверджено бюджетною декларацією на цей рік.

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Зарплати за Єдиною тарифною сіткою у 2024 році

У Єдиній тарифній сітці (ЄТС) зібрано сукупно тарифні розряди та відповідні їм тарифні коефіцієнти. За цими показниками визначаються тарифні ставки під час оплати праці, що залежить від:

кваліфікації співробітників;

тяжкості та складності виконаних робіт.

Відповідна сітка використовується для розрахунку оплати праці у наступних сферах:

освіта;

культура;

спорт;

частково охорона здоров’я;

різних бюджетних установах.

Водночас, єдина тарифна сітка не використовується для:

службовців місцевого самоврядування;

державних службовців;

поліції;

Збройних сил.

У цих сферах посадові оклади встановлюють профільні відомства чи Кабінет міністрів.

Завдяки ЄТС встановлюють посадові оклади для різних посад (розрядів) на основі посадового окладу, встановленого для першого тарифного розряду. Таким чином, розмір окладу для першого тарифного розряду матиме найбільше значення, тоді як решту окладів перераховують на основі тарифних коефіцієнтів на базі базового окладу.

Посадові оклади за тарифною сіткою 2024

У Міністерстві фінансів повідомили прогнози стосовно показників для створення бюджетних запитів на 2024−2026 роки. Так, посадовий оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС становитиме:

у січні 2024-го — 3195 гривень;

у липні 2024-го — 3600 гривень;

у січні 2025-го — 3766 гривень;

у січні 2026-го — 4030 гривень.

У єдиній тарифній сітці налічується 25 розрядів. У кожного працівника бюджетної сфери встановлено тарифний розряд, якому відповідає тарифний коефіцієнт і оклад.

Тарифна сітка з 01.01.2024 по 31.12.2024 матиме такий вигляд:

Джерело: kmu.gov.ua

Також у січні підвищилася мінімальна зарплата й прожитковий мінімум.

Згідно з Держбюджетом-2024, мінімальна заробітна плата підвищиться у кілька хвиль:

у січні — до 7,1 тис. гривень;

у квітні — до 8 тис. гривень.

Прожитковий мінімум у 2024 році становить 2,92 тис. гривень, а для осіб, котрі втратили працездатність, підвищився до 2,36 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній службі України з питань праці розповіли, що у 2024 році має знову стати обов'язковою індексація заробітної плати. Працівникам поновили відповідне право, призупинене у 2023-му.

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