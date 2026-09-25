Пенсії в Україні: кому ПФУ може призначити спецнадбавку у 35%

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році українські громадяни за наявності підстав можуть оформити різні надбавки до базового рівня пенсії у разі виходу на заслужений відпочинок. Зокрема, особливій категорії населення Пенсійний фонд України (ПФУ) повинен надати доплату у розмірі у 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Про те, кому фонд може нарахувати таку доплату до пенсії, пише видання Новини.LIVE.

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Який статус гарантує 35% надбавку до пенсії у 2026 році

За інформацією Пенсійного фонду, йдеться про спеціальну надбавку до пенсійних виплат для громадян, які мають особливі заслуги перед державою. Відповідно до закону №1767-III "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", 35% від мінімальної пенсії надають громадянам зі статусом багатодітної матері чи батька.

Згідно з ним, спецнадбавка надається громадянам, які мають щонайменше п’ять дітей і виховали їх до шести років, або мають таку ж кількість усиновлених дітей.

Така "надбавка" вважається окремою пенсією, яку встановлюють окремо до основної пенсійної виплати, на яку громадянин має право:

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пенсії за віком;

пенсії за вислугу років;

пенсії з інвалідності;

пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

У законі зазначається: якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав дітей до зазначеного віку виховував батько, то право на пенсію за особливі заслуги має надаватися йому. Також за таких обставин враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.

Які суми надбавок до пенсій багатодітним

За законодавством, розмір виплати може щороку змінюватися, оскільки прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який Кабмін може переглядати.

У 2026 році, зокрема, наявність п’ятьох дітей дасть право на 35% від прожиткового мінімуму, тобто 908 грн. А також:

Шести дітей — 36% (934 грн);

Семи дітей — 37% (960 грн);

Восьми дітей — 38% (986 грн);

Дев'яти дітей — 39% (1012 грн);

Десяти дітей — 40% (1038 грн).

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, територіальні органи Пенсійного фонду мають здійснити перерахунок пенсії за особливі заслуги.

У разі смерті отримувачки доплату можуть оформити члени родини у розмірі 70% від суми на одну непрацездатну людину або 90% — для двох і більше.

Як оформити пенсію за особливі заслуги

Для оформлення пенсії за особливі заслуги перед Україною, необхідно звернутися до відділення Пенсійного фонду.

Там необхідно подати заяву про встановлення (перерахунку) пенсії за особливі заслуги. Її можна подати як в електронній, так і в паперовій формі.

Запит територіальний орган Пенсійного фонду повинен розглянути та в 10-денний терімн з дня його подання з необхідними документами (паспортом, ідентифікаційним кодом, інформацією про підтвердження виховання дітей та наявності статусу багатодітного) ухвалити рішення про встановлення або про відмову у встановленні доплати.

Не пізніше трьох днів після ухвалення рішення терорган Пенсійного фонду має видати або надіслати особі повідомлення про встановлення або відмову із зазначенням причин відмови та порядку оскарження рішення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які передбачені підстави для призначення Пенсійним фондом довічних пенсій. Вона вважається одним із видів виплат, що залежать від низки факторів, докрема, досягнення пенсійного віку, наявності достатньої кількості стажу, факту встановлення інвалідності, а також наявності спеціальних умов служби чи діяльності.

Ще Новини.LIVE писали про те, що деякі громадяни мають право претендувати на пенсійну виплату у щонайменше 4 050 грн чи 4 213 грн. Йдеться про затверджені державні гарантії. Щоб ПФУ здійснив нарахування доплат, потрібно досягнути 70-річчя, а також мати достатній обсяг стажу, набутого під час своєї трудової діяльності.