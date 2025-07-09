Минимальные пенсии в Украине — кому предусмотрена выплата в 6,1 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали минимально гарантированную выплату для детей погибших военнослужащих в случае оформления пенсии в связи с потерей кормильца. На такие случаи предусмотрены свои правила определения суммы выплаты в виде доли от размера денежного обеспечения.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на одно из управлений ПФУ.

Реклама

Читайте также:

Минимальный размер пенсионного обеспечения для детей военных

В случае смерти или гибели военнослужащего, членам его семьи, которых он содержал, предоставляется право на пенсию в связи с потерей кормильца.

Если дети продолжают обучение в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического) или высшего образования на дневной форме обучения, пенсию должны выплачивать до достижения ими 23 лет.

Размер пенсионной выплаты зависит от количества детей, которых содержал умерший кормилец. Она распределяется между ними равными долями.

Соответствующий вопрос прописан в законе №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

В 2025 году размер пенсии по потере кормильца-военнослужащего составляет от 30% до 70% суммы его денежного обеспечения и зависит от причины смерти кормильца. Если военный умер (погиб) при исполнении служебных обязанностей, то пенсия назначается в таких размерах:

70% денежного обеспечения — на ребенка;

50% от суммы — в случае двух и более детей.

Минимальный гарантированный размер не может быть меньше уровня в 6,1 тыс. грн для каждого ребенка.

Также предусмотрена доля в 70% от денежного обеспечения для родителей, жены или мужа, независимо от того, есть ли другие нетрудоспособные члены семьи. В таком случае минимальный размер пенсии должен составлять не менее 7,8 тыс. грн.

Однако, если у детей нет права на пенсию в связи с потерей кормильца, то им должны назначить государственную соцпомощь.

"Помощь выплачивается на детей умершего кормильца, который на день смерти не имел страхового стажа, необходимого для назначения пенсии в связи с потерей кормильца, до достижения ребенком совершеннолетия одному из родителей или законному представителю ребенка", — говорится в пояснении.

Размер пособия зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц:

100% (2361,00 грн) — на одного ребенка;

120% (2833,20 грн) — на двух детей;

150% (3541,50 грн) — на трех и более детей.

Оформление выплаты пенсии для детей

Пенсию на детей в связи с потерей кормильца назначают органы Пенсионного фонда. Для этого необходимо написать соответствующее заявление, а также приложить:

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о смерти кормильца;

документы, где подтверждаются родственные связи;

другие документы, предусмотренные законодательством.

Ранее мы писали, что в августе части украинских пенсионеров дополнительно доплатят сумму до 3,1 тыс. грн. Соответствующие выплаты предусмотрены ко Дню Независимости Украины.

Также сообщали, что в ПФУ напомнили правила выплаты недополученных пенсий за предыдущие годы. Выплату средств, которые граждане не забирали по собственной вине, будут осуществлять частями.