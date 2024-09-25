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Компенсации за отпуска во время войны — условия в 2024 году

25 сентября 2024 08:37
Ксения Симонова - Редактор
Отпуска во время войны — когда украинцы имеют право на компенсации
Подсчет на калькуляторе. Фото: kadrovik.ua
Ксения Симонова - Редактор

Украинское законодательство предусматривает право работников на получение денежной компенсации за неиспользованный ежегодный отпуск. Во время военного положения действуют особые правила.

Об этом говорится в материале портала Kosht.media.

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Условия предоставления компенсации за отпуска в 2024 году

Отмечается, что рассчитывать на полную компенсацию всех неиспользованных дней отпуска можно исключительно в случае увольнения работника по собственному желанию или по другим обстоятельствам.

В то время, как в остальных случаях можно получить деньги только за часть отпуска, превышающего 24 календарных дня. Как пример, в случае наличия права на 30 дней ежегодного отпуска во время военного положения работодатель может предоставить компенсационные выплаты только за шесть дней.

Также во время военного положения возможны законные изменения:

  • ограничение продолжительности ежегодного отпуска 24 днями;
  • отказ в предоставлении неиспользованных дней отпуска более 24 дней;
  • перенос предоставления неиспользованных дней отпуска на время после военного положения.

Также денежная компенсация за социальный дополнительный отпуск на детей или другие виды отпусков возможна исключительно в случае увольнения работника.

Расчет суммы компенсации за отпуск

Для расчета суммы компенсации за отпуск действуют следующие правила:

  • устанавливают количество неиспользованных дней отпуска;
  • расчетный период равен 12 месяцам, предшествующим месяцу выплаты денежной компенсации (без праздничных и нерабочих дней);
  • среднедневную зарплату рассчитывают по аналогичному алгоритму, что и для расчета отпускных;
  • размер компенсации исчисляется путем умножения среднедневной заработной платы на число неиспользованных дней отпуска.

Дни отпуска с 1 января 2024 года компенсируют в соответствии с общими правилами.

Для расчета используют формулу:

  • Сумма выплаты = Среднедневная зарплата × Количество неиспользованных дней отпуска.

Чтобы получить компенсацию, работнику нужно обратиться к руководителю с соответствующим заявлением.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские работодатели должны производить выплату средств в случае временной нетрудоспособности работников. Известно, какой должен быть размер больничных.

Также мы писали, что в Украине во время военного положения трудовое законодательство претерпело определенные изменения. Речь идет о праве работников на получение отпусков в такой период.

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