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Право на відпустку під час війни — що змінилося для українців

16 вересня 2024 09:01
Ксенія Симонова - Редактор
Відпустка під час війни — які сталися зміни в умовах роботи
Працівниця ставить підпис у документі. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні під час воєнного стану трудове законодавство зазнало певних змін. Йдеться про право працівників на отримання відпусток у такий період.

Про це розповіли в одному з управлінь Державної служби з питань праці.

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Як зазначають фахівці Держпраці, трудові відносини між працівником та роботодавцем регулює відповідне законодавство, яке передбачає дещо інші правила під час воєнного стану для працівників, які ідуть у відпустку.

Там пояснили, що закон № 3494-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань" від 22.11.2023 року передбачає збільшення граничного терміну відпустки без збереження зарплати, яку працівник може взяти за погодження роботодавця, з 15 до 30 календарних днів на рік. Завдяки цьому працівники можуть більш гнучко планувати власний відпочинок та вирішувати інші особисті справи.

"З’явилась змога брати необмежену за тривалістю відпустку без збереження заробітної плати у випадках загрози збройної агресії, епідемій та інших надзвичайних ситуацій. Таке нововведення спрямоване на забезпечення соціального захисту працівників та створення більш гнучких умов праці в складних умовах", — повідомили у Держпраці.

Як розповіли фахівці, під час перебування у відпустці без збереження заробітної плати, наданої у порядку статті 26 закону "Про відпустки" не враховується при нарахуванні страхового стажу, що визначає право на основну оплачувану відпустку за рік.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські вчителі з мінімальним досвідом роботи можуть отримувати заробітну плату у розмірі 30 тис. гривень. При цьому високий дохід роботодавці гарантують не лише знавцям англійської та репетиторам.

Також ми писали, що експерти розповіли, на яку пенсію на заслуженому відпочинку можна розраховувати, маючи 15 тис. гривень зарплати. Розмір пенсійних виплат залежить від страхового стажу та заробітної плати, яку люди отримували за час своєї трудової діяльності.

робота відпустка воєнний стан ринок праці роботодавці

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