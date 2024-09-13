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Оплата лікарняних у 2024 році — як саме розмір виплат залежить від стажу

13 вересня 2024 12:14
Ксенія Симонова - Редактор
Лікарняні виплати у 2024 році — які суми виплачують українцям
Підрахунки на калькуляторі. Фото: kmkl1.kiev.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Українські роботодавці у 2024 році мусять здійснювати виплату коштів у разі тимчасової непрацездатності працівників. Розмір лікарняних, які надають на період хвороби або травми, залежить від страхового стажу людини.

Про такі деталі розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду.

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Як розмір лікарняних виплат залежить від стажу

Питання надання допомоги з тимчасової непрацездатності для застрахованих осіб, що залежить від страхового стажу, регулює стаття 17 закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Як повідомляють фахівці ПФУ, розмір допомоги з тимчасової непрацездатності (зокрема, догляд за хворою дитиною/ хворим членом родини) в розрахунку на місяць не може перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з котрої сплачені страхові внески (з 1 квітня 2024 року: 8 тис. грн ×15 = 120 тис. грн).

Загалом на лікарняну суму для працівника впливає:

  • його розмір заробітної плати за рік перед відкриттям лікарняного листа;
  • кількість страхового стажу;
  • термін лікування;
  • причини непрацездатності.

Для того, щоб визначити розмір лікарняної виплати, визначають дохід працівника за 12 місяців до першого дня лікарняного періоду, що складається зі зарплати, премії, компенсації та нарахувань за відпустку. Одержану суму потрібно поділити на 365 днів.

Найбільший вплив на розмір виплати має страховий стаж. Працівникам нараховують відсоток від середньої зарплати за день:

  • до трьох років стажу — 50% від середньоденної зарплати;
  • від трьох до п'яти років стажу — 60%;
  • від п'яти до восьми років стажу — 70%;
  • понад вісім років стажу — 100%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які належно оформлені на роботі, мають право на матеріальну підтримку на період хвороби чи травми. У деяких випадках — на 100% від розміру середньої заробітної плати.

Раніше ми розповідали, що якщо військовослужбовець занедужав під час закордонної відпустки, він має отримати лікарняний лист. Цей лист треба перекласти українською, нотаріально завірити та переслати до військової частини, де служить хворий військовослужбовець.

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