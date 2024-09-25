Відпустки під час війни — коли українці мають право на компенсації

Компенсації за відпустки під час війни — умови у 2024 році
Українське законодавство передбачає право працівників на отримання грошової компенсації за невикористану щорічну відпустку. Під час воєнного стану діють особливі правила.
Про це йдеться у матеріалі порталу Kosht.media.
Умови надання компенсації за відпустки у 2024 році
Зазначається, що розраховувати на повну компенсацію всіх невикористаних днів відпустки можна виключно у випадку звільнення працівника за власним бажанням чи з інших обставин.
Тоді як в решті випадків можна отримати гроші тільки за частину відпустки, що перевищує 24 календарні дні. Як приклад, у разі наявності права на 30 днів щорічної відпустки під час воєнного стану роботодавець може надати компенсаційні виплати лише за шість днів.
Також під час воєнного стану можливі законні зміни:
- обмеження тривалості щорічної відпустки 24 днями;
- відмова у наданні невикористаних днів відпустки більш ніж 24 дні;
- перенесення надання невикористаних днів відпустки на час після воєнного стану.
Також грошова компенсація за соціальну додаткову відпустку на дітей або інші види відпусток можлива виключно у випадку звільнення працівника.
Розрахунок суми компенсації за відпустку
Для розрахунку суми компенсації за відпустку діють такі правила:
- встановлюють кількість невикористаних днів відпустки;
- розрахунковий період дорівнює 12 місяців, що передують місяцю виплати грошової компенсації (без святкових та неробочих днів);
- середньоденну зарплату розраховують за аналогічним алгоритмом, що і для розрахунку відпускних;
- розмір компенсації обчислюють шляхом множення середньоденної заробітної плати на число невикористаних днів відпустки.
Дні відпустки з 1 січня 2024 року компенсовують відповідно до загальних правил.
Для розрахунку використовують формулу:
- Сума виплати = Середньоденна зарплата × Кількість невикористаних днів відпустки.
Щоб отримати компенсацію працівникові потрібно звернутися до керівника із відповідною заявою.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українські роботодавці мусять здійснювати виплату коштів у разі тимчасової непрацездатності працівників. Відомо, який має бути розмір лікарняних.
Також ми писали, що в Україні під час воєнного стану трудове законодавство зазнало певних змін. Йдеться про право працівників на отримання відпусток у такий період.
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