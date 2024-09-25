Відпустки під час війни — коли українці мають право на компенсації

Підрахунок на калькуляторі. Фото: kadrovik.ua

Українське законодавство передбачає право працівників на отримання грошової компенсації за невикористану щорічну відпустку. Під час воєнного стану діють особливі правила.

Про це йдеться у матеріалі порталу Kosht.media.

Читайте також:

Умови надання компенсації за відпустки у 2024 році

Зазначається, що розраховувати на повну компенсацію всіх невикористаних днів відпустки можна виключно у випадку звільнення працівника за власним бажанням чи з інших обставин.

Тоді як в решті випадків можна отримати гроші тільки за частину відпустки, що перевищує 24 календарні дні. Як приклад, у разі наявності права на 30 днів щорічної відпустки під час воєнного стану роботодавець може надати компенсаційні виплати лише за шість днів.

Також під час воєнного стану можливі законні зміни:

обмеження тривалості щорічної відпустки 24 днями;

відмова у наданні невикористаних днів відпустки більш ніж 24 дні;

перенесення надання невикористаних днів відпустки на час після воєнного стану.

Також грошова компенсація за соціальну додаткову відпустку на дітей або інші види відпусток можлива виключно у випадку звільнення працівника.

Розрахунок суми компенсації за відпустку

Для розрахунку суми компенсації за відпустку діють такі правила:

встановлюють кількість невикористаних днів відпустки;

розрахунковий період дорівнює 12 місяців, що передують місяцю виплати грошової компенсації (без святкових та неробочих днів);

середньоденну зарплату розраховують за аналогічним алгоритмом, що і для розрахунку відпускних;

розмір компенсації обчислюють шляхом множення середньоденної заробітної плати на число невикористаних днів відпустки.

Дні відпустки з 1 січня 2024 року компенсовують відповідно до загальних правил.

Для розрахунку використовують формулу:

Сума виплати = Середньоденна зарплата × Кількість невикористаних днів відпустки.

Щоб отримати компенсацію працівникові потрібно звернутися до керівника із відповідною заявою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські роботодавці мусять здійснювати виплату коштів у разі тимчасової непрацездатності працівників. Відомо, який має бути розмір лікарняних.

Також ми писали, що в Україні під час воєнного стану трудове законодавство зазнало певних змін. Йдеться про право працівників на отримання відпусток у такий період.