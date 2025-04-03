Работа в Украине — кто имеет право на компенсации до 50% от оклада

Человек держит деньги и кошелек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году украинские работодатели могут получить денежные компенсации от государства за трудоустройство молодежи. При условии выполнения определенных требований финансовая поддержка продлится в течение двух лет.

Это предусмотрено правительственным постановлением №124 "Об утверждении Порядка предоставления работодателям компенсаций за трудоустройство зарегистрированных безработных".

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Условия получения компенсаций за работу для молодежи

Как отмечается, размер государственной компенсации за трудоустройство молодежи составит 50% от минимальной заработной платы. Ключевым условием такой помощи является то, что граждане должны быть направлены от Государственной службы занятости.

Среди других требований для работодателей, которые трудоустроили безработных:

возраст безработных до 25 лет, в наличии страховой стаж не более 12 месяцев;

возраст до 35 лет — на первое рабочее место.

Как получить услугу от государства

Получить компенсацию могут как юридические лица, так и физлица-предприниматели.

Компенсация будет выплачиваться каждый нечетный месяц работы с даты трудоустройства. Продолжительность предоставления такой выплаты — от шести до 12 месяцев в течение двух лет.

Обратиться за услугой можно:

в центр занятости как лично, так и через уполномоченное лицо работодателя;

через технические средства электронных коммуникаций;

через личный кабинет работодателя с помощью цифровой подписи.

Нужно предоставить заявление о компенсации в течение двух месяцев со дня трудоустройства лица. Результат о праве на помощь предоставят работодателю в течение трех дней.

Кому могут отказать в компенсации

Среди оснований для отказа работодателю в предоставлении услуги:

есть долги по уплате единого взноса;

наличие задолженности по выплате зарплаты;

есть задолженность перед государственным (местным) бюджетом в более чем полгода;

к работодателю применяются судебные процедуры банкротства/субъект хозяйствования находится на стадии ликвидации.

"В случае трудоустройства лица, за которое такая компенсация уже была выплачена, компенсация не осуществляется", — говорится в нормах закона.

Ранее мы рассказывали, что украинцам предусмотрены доплаты за тяжелый и вредный труд. Надбавки рассчитываются в процентах к окладу: для тяжелой работы — до 12%, для вредной — до 24%.

Также мы писали, что работники предприятий, которые отвечают за ведение воинского учета, имеют право на большую надбавку. Такая дополнительная ответственность предусматривает доплату в 50% от оклада.