Работа в Украине — кто имеет право на компенсации до 50% от оклада

Компенсации за работу — кто получит дополнительно 50% от оклада
В 2025 году украинские работодатели могут получить денежные компенсации от государства за трудоустройство молодежи. При условии выполнения определенных требований финансовая поддержка продлится в течение двух лет.
Это предусмотрено правительственным постановлением №124 "Об утверждении Порядка предоставления работодателям компенсаций за трудоустройство зарегистрированных безработных".
Условия получения компенсаций за работу для молодежи
Как отмечается, размер государственной компенсации за трудоустройство молодежи составит 50% от минимальной заработной платы. Ключевым условием такой помощи является то, что граждане должны быть направлены от Государственной службы занятости.
Среди других требований для работодателей, которые трудоустроили безработных:
- возраст безработных до 25 лет, в наличии страховой стаж не более 12 месяцев;
- возраст до 35 лет — на первое рабочее место.
Как получить услугу от государства
Получить компенсацию могут как юридические лица, так и физлица-предприниматели.
Компенсация будет выплачиваться каждый нечетный месяц работы с даты трудоустройства. Продолжительность предоставления такой выплаты — от шести до 12 месяцев в течение двух лет.
Обратиться за услугой можно:
- в центр занятости как лично, так и через уполномоченное лицо работодателя;
- через технические средства электронных коммуникаций;
- через личный кабинет работодателя с помощью цифровой подписи.
Нужно предоставить заявление о компенсации в течение двух месяцев со дня трудоустройства лица. Результат о праве на помощь предоставят работодателю в течение трех дней.
Кому могут отказать в компенсации
Среди оснований для отказа работодателю в предоставлении услуги:
- есть долги по уплате единого взноса;
- наличие задолженности по выплате зарплаты;
- есть задолженность перед государственным (местным) бюджетом в более чем полгода;
- к работодателю применяются судебные процедуры банкротства/субъект хозяйствования находится на стадии ликвидации.
"В случае трудоустройства лица, за которое такая компенсация уже была выплачена, компенсация не осуществляется", — говорится в нормах закона.
Ранее мы рассказывали, что украинцам предусмотрены доплаты за тяжелый и вредный труд. Надбавки рассчитываются в процентах к окладу: для тяжелой работы — до 12%, для вредной — до 24%.
Также мы писали, что работники предприятий, которые отвечают за ведение воинского учета, имеют право на большую надбавку. Такая дополнительная ответственность предусматривает доплату в 50% от оклада.
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