Деньги за проживание ВПЛ — кому и какие суммы предоставляет государство

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году государство продолжает предоставлять компенсации за бесплатное размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в учреждениях. На днях украинское правительство выделило еще около 60 млн гривен.

Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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В ведомстве отмечают, что речь идет о предоставлении денежных компенсаций за потребленные жилищно-коммунальные услуги при бесплатном проживании переселенцев в помещениях объектов:

государственной собственности;

коммунальной собственности;

частной собственности.

Согласно принятому решению Кабинета министров, предполагается предоставление таким заведениям средств на покрытие расходов на коммунальные услуги. Деньги выделяют из резервного фонда государственного бюджета. На этот раз речь идет о сумме 57 млн гривен. Средства будут перечислены за март текущего года. Из них направят:

около 8,3 млн гривен — для МВД, Минагрополитики, Минэнерго, Минобразования, Минздраву, Минсоцполитики для выплат компенсаций учреждениям государственной формы собственности, входящим в сферы управления;

около 47,7 млн гривен — для коммунальных учреждений, госзаведений, переданных на финансирование из местных бюджетов, и учреждений общей собственности теробществ региона и района, находящихся в управлении областных/районных советов;

около 1 млн гривен — для областных военных администраций для выплат денежных компенсаций частным учреждениям, кроме частных образовательных учреждений.

Минреинтеграции будет осуществлять предоставление вышеупомянутой дотации из государственного бюджета местным бюджетам по утвержденному распределению между областными бюджетами, добавили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, в июле 2024 года внутренне перемещенные лица продолжат получать выплаты, если помощь была назначена автоматически или если они подали заявление на продление выплат. Также в этом месяце переселенцы могут получить субсидии на аренду жилья и денежную помощь от благотворительных организаций.

Также мы писали, что в текущем году переселенцы продолжают получать государственную помощь на проживание. Известно, необходимо ли возвращать неправомерно начисленные средства, учитывая жесткие критерии их назначения.