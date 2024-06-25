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Помилково нараховані виплати — що важливо знати переселенцям

25 червня 2024 13:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога ВПО — що чекає за помилково нараховані гроші
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році внутрішньо переміщені особи (ВПО) продовжують отримувати державну допомогу на проживання. Відомо, чи необхідно повертати неправомірно нараховані кошти, з огляду на жорсткі критерії щодо їх призначення.

Про це інформує видання "РБК-Україна".

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Втрата права на виплати

Як відомо, з 1 березня уряд вирішив суттєво посилити вимоги щодо надання відповідної допомоги переселенцям. Йдеться про такі суми:

  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. гривень;
  • для інших осіб — 2 тис. гривень.

У 2024 році допомогу не надають родинам, які вперше звернулись за призначенням виплат, однак упродовж останніх трьох місяців здійснили:

  • купівлю безготівкової чи готівкової іноземної валюти (банківські метали) на суму від 100 тис. грн (крім благодійних цілей, реабілітацію, протезування, соціальні чи освітні послуги);
  • придбання майна на суму, більшу за 100 тис. грн;
  • є депозит на понад 100 тис. грн.

Якщо вищевказане здійснив один член сім'ї, то право на виплати втрачає вся родина.

Повернення помилково нарахованих грошей

Водночас, якщо держава продовжила або призначила виплати переселенцю, однак згодом виявилось, що він не відповідає критеріям, то в такому разі чекає:

  • скасування надання грошової допомоги на проживання;
  • вимога повернути виплачені гроші державі.

Громадянин мусить упродовж 14 календарних днів після виникнення змін, які впливають на право отримання допомоги, повідомити про це:

  • орган соцзахисту населення;
  • уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;
  • центр надання адміністративних послуг.

"Якщо ВПО вчасно не повідомила про зміни у майновому становищі і відбулися нарахування, то вимоги соцзахисту про повернення виплачених коштів є правомірними. Це передбачено пунктом 29 Порядку", — повідомляє видання.

Орган соцзахисту населення з моменту виявлення факту надміру виплаченої допомоги визначає обсяг неправомірно перерахованих коштів та мусить упродовж 30 робочих днів повідомити про це громадянина у будь-який спосіб.

При цьому у разі неповернення помилково нарахованих виплат добровільно переселенцем в установлені терміни, орган соцзахисту населення має право порушити питання про стягнення коштів через суд.

Що ще варто знати

Нагадаємо, цьогоріч у держбюджеті на фінансування соцвиплат закладено 136,5 млрд гривень для майже 5 млн отримувачів. Зокрема, відомо, що буде з виплатами для внутрішніх переселенців.

Раніше ми писали, що у 2024 році внутрішні переселенці зможуть оформити новий вид державної допомоги — субсидію на оренду оселі. Багато хто зможе скористатися новою можливістю.

виплати
фінансова допомога
переселенці
матеріальна допомога
ВПО
соцвиплати

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