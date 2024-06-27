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Гроші для ВПО — хто має право вимагати поновлення виплат

27 червня 2024 08:42
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Виплати ВПО — коли переселенці можуть вимагати поновлення виплат
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році внутрішньо переміщених осіб (ВПО) масово позбавили виплат на проживання через посилення вимог. Водночас, за певних умов допомогу можна повернути.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна".

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Правила та розмір допомоги ВПО у 2024 році

У 2024 році допомогу виплачують тим, хто перемістився всередині країни та офіційно оформив статус ВПО, у таких розмірах:

  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі гривень;
  • для інших осіб — 2 тисячі гривень.

Відповідно до пункту 13 Порядку надання допомоги на проживання ВПО виплати продовжуються на шестимісячний період за умови відповідності критеріям.

Коли скасовують виплати ВПО

Цьогоріч допомогу для ВПО автоматично продовжили для тих українців, чий майновий стан низький та вимагає додаткової підтримки. Водночас, на виплати не мають права ті, у кого матеріальний стан дозволяє придбати цінні речі, є чималі депозити в банку, нові авто, земельні ділянки та нерухомість.

Тепер не надають допомогу тим, хто:

  • перебуває за кордоном понад тридцять діб без обґрунтованих причин (окрім відрядження/лікування/реабілітації/стажування/оздоровлення);
  • ув'язнені/засуджені за колабораціонізм;
  • громадяни, які повернулися на колишнє місце проживання.

Після моніторингу майнового стану, переселенців позбавляють допомоги, якщо виявиться, що доходи дозволяють прожити без соціальних виплат. Це відбувається у разі:

  • купівлі квартири, будинку, земельної ділянки за більш ніж 100 тис. грн (виняток — житло державне чи комунальне);
  • придбання транспорту до п'яти років (крім купівель волонтерами);
  • є нерухомість площею понад 13,65 кв. метра на одного члена родини на територіях, де не відбуваються активні бойові дії та не перебувають в окупації;
  • купівлі валюти на понад 100 тис. грн (крім наданої благодійниками, для лікування/навчання), є банківські метали;
  • відкрито у банках депозитний рахунок із сумою, що перевищує 100 тис. грн.

Поновлення виплат ВПО

Як зауважує видання, у деяких випадках допомогу можна поновити. Зокрема, якщо у переселенця був депозит, через який скасували виплати, можна повторно звернутись за допомогою на ще один шестимісячний період.

Це може статися у тому разі, якщо було закрито депозит і заявник відповідає усім майновим критеріям. Важливо, щоб з моменту закриття депозиту минуло щонайменше три місяці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій стверджують, що внутрішньо переміщені особи отримають виплати на проживання до кінця місяця. У відомстві підтвердили, що допомогу для українців затримують.

Також в Україні низка благодійних фондів та громадських організацій надають допомогу громадянам, які постраждали через війну. Відомо, де і як можна отримати гуманітарну та грошову допомогу у червні 2024 року.

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гроші
переселенці
ВПО
соцвиплати

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