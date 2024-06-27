Допомога ВПО у липні — які зміни чекають на українців наступного місяця

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні 2024 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) продовжать отримувати виплати, якщо допомога була призначена автоматично або якщо вони подали заяву на продовження виплат. Також у цьому місяці переселенці зможуть отримати субсидії на оренду житла та грошову допомогу від благодійних організацій.

Про це розповідає NV.

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Виплати ВПО у липні

У липні виплати продовжать тим переселенцям, кому допомога була призначена автоматично, а також тим, чиї заяви на продовження були ухвалені.

Нагадаємо, що з 1 березня 2024 року для ВПО, які отримували допомогу протягом року або двох, виплати були продовжені ще на шість місяців з урахуванням низки особливостей. Зокрема, першочергово допомога перепризначалася людям, які не можуть працювати, доглядають дітей, важко хворих, осіб з інвалідністю, або мають низькі чи відсутні доходи (детальніше — за посиланням).

Таким чином, частині переселенців виплати були продовжені автоматично, а решта мала подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення або ЦНАП.

Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн;

для інших осіб — 2000 грн.

Отримувати гроші можна 15-го та 28-го числа кожного місяця.

Правила надання тимчасового житла ВПО у липні

Уряд ухвалив зміни до постанови Кабінету Міністрів від 1 вересня 2023 року № 930 "Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб".

Основні зміни включають:

Продовження терміну до 1 січня 2025 року для приведення приміщень у відповідність із мінімальними вимогами.

Можливість поселення ВПО на 60 днів за відсутності документів, що посвідчують особу (раніше цей термін складав 30 днів).

Дозвіл облаштовувати місця тимчасового проживання (МТП) для ВПО в нежитлових приміщеннях, таких як готелі та гуртожитки.

Заборону виключення з переліку МТП тих місць, які були відремонтовані за рахунок міжнародних донорів, що запобігає безпідставному виселенню ВПО.

Новий вид допомоги для ВПО

У липні 2024 року внутрішні переселенці можуть отримати новий вид державної допомоги — субсидію на оренду житла.

Особливістю цієї субсидії є врахування вартості оренди у конкретному регіоні або місті. Розмір субсидії залежатиме:

від кількості осіб у складі домогосподарства, яке орендує житло;

від доходів домогосподарства та його здатності самостійно оплачувати оренду (чим нижчі доходи, тим більший відсоток вартості оренди покриватиме субсидія).

ВПО платитимуть за оренду не більше 20−30% сімейного доходу, а решту фінансуватиме держава. У формулі розрахунку субсидії враховуватимуть 13,5 кв. м житлової площі на кожного члена домогосподарства плюс загальну площу для всіх.

Допомога ВПО від благодійних організацій у липні

Внутрішньо переміщені особи та постраждалі від воєнних дій можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Харківській областях.

Подати заявку можуть особи або родини, які ще не отримували допомогу від благодійного фонду "Право на захист" і наразі не отримують її від інших міжнародних організацій.

Претенденти повинні відповідати одному або кільком критеріям вразливості. Детальніше можна дізнатися за посиланням.

Сума допомоги становить 3 600 грн на особу на місяць і покриває тримісячний період, тобто загальна сума допомоги на кожного члена родини становить 10 800 грн. Допомога виплачуватиметься одноразово відразу за три місяці.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у 2024 році ВПО масово позбавили виплат на проживання через посилення вимог. Водночас, за певних умов допомогу можна повернути.

Ми також писали, що цього року переселенці продовжують отримувати державну допомогу на проживання. Відомо, чи необхідно повертати неправомірно нараховані кошти, з огляду на жорсткі критерії щодо їх призначення.