Гроші за проживання ВПО — кому і які суми надає держава

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році держава продовжує надавати компенсації за безплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у закладах. Днями український уряд виділив ще близько 60 гривень.

Про це розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Які суми компенсації отримають заклади за ВПО

У відомстві зазначають, що йдеться про надання грошових компенсацій за спожиті житлово-комунальні послуги під час безплатного проживання переселенців у приміщеннях об'єктів:

державної власності;

комунальної власності;

приватної власності.

Згідно з ухваленим рішенням Кабінету міністрів, передбачається надання таким закладам коштів на покриття витрат на комунальні послуги. Гроші виділяють із резервного фонду державного бюджету. Цього разу йдеться про суму у 57 млн гривень. Кошти перерахують за березень поточного року. З них спрямують:

близько 8,3 млн гривень — для МВС, Мінагрополітики, Міненерго, Міносвіти, Мінохорони здоров'я, Мінсоцполітики для виплат компенсацій закладам державної форми власності, що входять у сфери управління;

близько 47,7 млн гривень — для комунальних закладів, держзакладів освіти, які передали на фінансування із місцевих бюджетів, і закладів спільної власності тергромад регіону та району, що перебувають в управлінні обласних/районних рад;

близько 1 млн гривень — для обласних військових адміністрацій для виплат грошових компенсацій приватним закладам, окрім приватних освітніх закладів.

Мінреінтеграції здійснюватиме надання вищезазначеної дотації із державного бюджету місцевим бюджетам за затвердженим розподілом між обласними бюджетами, додали у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у липні 2024 року внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати виплати, якщо допомога була призначена автоматично або якщо вони подали заяву на продовження виплат. Також у цьому місяці переселенці зможуть отримати субсидії на оренду житла та грошову допомогу від благодійних організацій.

Також ми писали, що цього року переселенці продовжують отримувати державну допомогу на проживання. Відомо, чи необхідно повертати неправомірно нараховані кошти, з огляду на жорсткі критерії щодо їх призначення.