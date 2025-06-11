Коммунальные услуги 2025 — как и кто сможет получить компенсации с 1 июля

Человек держит деньги и квитанции в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине предусмотрены компенсации за потребленные коммунальные услуги и энергоносители за бесплатное временное размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) для юрлиц и физлиц-предпринимателей. Заявление на упрощенное получение выплат можно будет подавать с июля 2025 года.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений ПФУ.

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Порядок предоставления выплат регулирует постановление №616 Кабинета министров от 27.05.2025 "Некоторые вопросы предоставления государственной поддержки по размещению внутренне перемещенных лиц". Соответствующая компенсация будет покрывать:

стоимость потребленных услуг ЖКХ в рамках соцнорм и нормативов;

расходы на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива по предусмотренным нормам.

Средства предоставят за размещение ВПЛ при следующих обстоятельствах:

если граждане переместились с территорий, где до сих пор ведутся или велись боевые действия или которые находятся в оккупации, и у них нет другого жилья где-либо (более 13,65 кв. м на одного человека);

если у граждан было уничтожено жилье или оно стало непригодным для проживания, о чем свидетельствуют данные соответствующего госреестра поврежденного имущества.

Воспользоваться таким правом смогут:

юрлица независимо от формы собственности (это могут быть заведения, учреждения, предприятия или организации);

физлица-предприниматели.

Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд на выплату компенсации за размещение ВПЛ. Это можно будет сделать с июля 2025 года в электронной форме через личный кабинет на портале е-услуг ПФУ.

При этом адрес фактического пребывания переселенцев, указанный в справке, должен совпадать с тем адресом, на который начислят компенсацию.

Кто не сможет получить компенсации

Также предусмотрены случаи, когда компенсация за размещение не сможет быть предоставлена. Это может произойти, если:

переселенцы получают компенсации по другим правительственным программам, субсидии или льготы на коммунальные услуги по другим адресам;

предоставляется государственная субсидия на оплату аренды жилья по экспериментальному проекту в соответствии с постановлением правительства №1225 от 25.10.2024;

переселенец находится за границей более 30 календарных дней подряд на дату подачи соответствующего заявления;

есть данные о непроживании переселенца более 30 дней подряд по адресу, по которому должна быть предоставлена компенсация;

установлен факт наличия недостоверных данных.

Ранее мы писали, что некоторые граждане могут потерять льготы на коммунальные услуги. Такое развитие событий может ждать в случае смены места жительства.

Также сообщалось о том, что льготы в 2025 году предоставляются при условии, что доход семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не превышает 4,24 тыс. грн. Однако предусмотрены исключения.