Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армия Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Компенсации за коммунальные услуги — ПФУ назвал порядок выплат

Компенсации за коммунальные услуги — ПФУ назвал порядок выплат

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 08:50
Коммунальные услуги 2025 — как и кто сможет получить компенсации с 1 июля
Человек держит деньги и квитанции в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине предусмотрены компенсации за потребленные коммунальные услуги и энергоносители за бесплатное временное размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) для юрлиц и физлиц-предпринимателей. Заявление на упрощенное получение выплат можно будет подавать с июля 2025 года.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений ПФУ.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о компенсации за коммунальные услуги

Порядок предоставления выплат регулирует постановление №616 Кабинета министров от 27.05.2025 "Некоторые вопросы предоставления государственной поддержки по размещению внутренне перемещенных лиц". Соответствующая компенсация будет покрывать:

  • стоимость потребленных услуг ЖКХ в рамках соцнорм и нормативов;
  • расходы на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива по предусмотренным нормам.

Средства предоставят за размещение ВПЛ при следующих обстоятельствах:

  • если граждане переместились с территорий, где до сих пор ведутся или велись боевые действия или которые находятся в оккупации, и у них нет другого жилья где-либо (более 13,65 кв. м на одного человека);
  • если у граждан было уничтожено жилье или оно стало непригодным для проживания, о чем свидетельствуют данные соответствующего госреестра поврежденного имущества.

Воспользоваться таким правом смогут:

  • юрлица независимо от формы собственности (это могут быть заведения, учреждения, предприятия или организации);
  • физлица-предприниматели.

Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд на выплату компенсации за размещение ВПЛ. Это можно будет сделать с июля 2025 года в электронной форме через личный кабинет на портале е-услуг ПФУ.

При этом адрес фактического пребывания переселенцев, указанный в справке, должен совпадать с тем адресом, на который начислят компенсацию.

Кто не сможет получить компенсации

Также предусмотрены случаи, когда компенсация за размещение не сможет быть предоставлена. Это может произойти, если:

  • переселенцы получают компенсации по другим правительственным программам, субсидии или льготы на коммунальные услуги по другим адресам;
  • предоставляется государственная субсидия на оплату аренды жилья по экспериментальному проекту в соответствии с постановлением правительства №1225 от 25.10.2024;
  • переселенец находится за границей более 30 календарных дней подряд на дату подачи соответствующего заявления;
  • есть данные о непроживании переселенца более 30 дней подряд по адресу, по которому должна быть предоставлена компенсация;
  • установлен факт наличия недостоверных данных.

Ранее мы писали, что некоторые граждане могут потерять льготы на коммунальные услуги. Такое развитие событий может ждать в случае смены места жительства.

Также сообщалось о том, что льготы в 2025 году предоставляются при условии, что доход семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не превышает 4,24 тыс. грн. Однако предусмотрены исключения.

коммунальные услуги ЖКХ деньги ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации