Комунальні пільги у 2025 році — які види доступні та хто має право

Гроші та платіжки в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні визначені категорії громадян мають право користуватися пільгами на житлово-комунальні послуги. В уряді уточнили, які існують види відповідної допомоги та кому доступні у 2025 році.

Про це йдеться на порталі Міністерства соціальної політики.

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Види комунальних пільг у 2025 році

Як зазначають у Мінсоцполітики, пільги на оплату комунальних послуг можуть надавати як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу родини.

Здебільшого пільги надають за умови, що середньомісячний сукупний дохід родини в розрахунку на одну особу за попередні пів року не перевищує суму 4,24 тис. грн — величини доходу, що дає право на податкову соцпільгу. Зокрема, нині такий підхід не застосовують тільки до учасників бойових дій, осіб з інвалідністю через війну, членів сімей загиблих захисників.

"Якщо в одному житловому приміщенні право на пільги на оплату ЖКП мають одночасно декілька людей (наприклад, в родині — двоє учасників бойових дій), розрахунок суми пільги здійснюється одному з них. При цьому пільгу буде розраховано на ту людину, яка має право на більший відсоток знижки", — пояснюють у відомстві.

У 2025 році українцям доступні для оформлення пільги з таких послуг:

за користування житлом (квартплата, оплата за утримання будинків і споруд, прибудинкових територій);

управління багатоквартирним будинком;

за холодне та гаряче водопостачання, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, опалення, вивезення сміття;

за користування твердим побутовим паливом чи скрапленим газом.

Яким категоріям громадян доступні пільги

Скористатися правом на пільги можуть лише деякі категорії громадян. Допомога доступна:

особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, а також членам сімей загиблих чи померлих захисників;

постраждалим учасникам революції Гідності;

особам, які постраждали через аварію на Чорнобильській АЕС; дружинам (чоловікам) та опікунам дітей померлих учасників ліквідації наслідків катастрофи; сім’ям, де є діти з інвалідністю, що пов’язана з аварією на ЧАЕС; дітям, потерпілим від катастрофи;

учасникам війни; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих осіб, які мають подібні заслуги;

ветеранам військової служби, інших силових структур;

особам, які мають інвалідність через військову службу та членам сім’ї загиблого або померлого військового; а також дружинам (чоловікам) загиблих;

особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих осіб, які мають такі заслуги;

батькам та членам сімей рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули чи зникли безвісти під час несення служби;

багатодітним родинам, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, у яких не менш ніж рік проживають троє чи більше дітей; сім’ям, де не менш ніж рік проживають троє і більше дітей, зокрема, над якими встановлена опіка чи піклування;

пенсіонерам, які раніше працювали педагогами, медиками та фармпрацівниками, фахівцями із захисту рослин, були працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу та надалі там проживають;

пенсіонерам, які раніше були працівниками державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури у сільській місцевості і селищах міського типу та надалі проживають у них.

Як і куди звернутися за призначенням пільг

Громадяни з вищевказаних категорій мають звернутися до Пенсійного фонду із заявою та усіма необхідними документами для оформлення пільг на комунальні послуги такими способами:

особисто через сервісний центр Пенсійного фонду;

надіславши до ПФУ листа поштою;

через мобільний застосунок ПФУ;

через портал е-послуг Пенсійного фонду.

Раніше ми розповідали, кому з клієнтів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" необхідна додаткова довідка для оформлення субсидії на оплату комунальних послуг. Відповідний документ має підтверджувати відсутність боргів.

Також ми повідомляли, що пільгу не нарахують пенсіонерам, у яких дохід перевищує 4,24 тис. грн на кожного члена родини. У таких випадках мають право оформити субсидію.