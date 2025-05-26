Пільги на комунальні послуги — хто заплатить на 50% менше у 2025 році

Гроші та квитанції в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці можуть платити за житлово-комунальні послуги суттєво менше завдяки державній системі пільг, що у 2025 році зазнала певних змін. Зокрема, удвічі дешевше комуналка обійдеться багатодітним родинам за умови відповідності певним критеріям.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як пояснюють у ПФУ, у 2025 році до всіх пільгових категорій громадян, окрім учасників бойових дій, осіб, які отримали інвалідність під час війни та рідних загиблих захисників, застосовують єдиний підхід у призначенні пільг.

Тепер звертають увагу на середній дохід родин у розрахунку на одну особу за місяць. Він не може перевищувати суму 4,24 тис. грн. Йдеться про рівень податкової соціальної пільги, визначеної на 2025 рік.

Як приклад: якщо у матері з трьома дітьми загальний місячний дохід становить 10 тис. грн, то кожен член родини має по 2,5 тис. грн. Сума не перевищує рівень податкової соціальної пільги, тому така родина цілком відповідає вимогам і має право на знижку.

Зокрема, держава гарантує багатодітним родинам 50% знижки на оплату комуналки:

електроенергію;

природний газ;

водопостачання;

купівлю твердого палива або скрапленого газу за відсутності централізованого опалення.

Пільгу надають як на власну, так і орендовану оселю. Знижку розраховують у межах соціальної норми житла — 21 кв. м. на кожного члена родини плюс 10,5 кв. м. на всю родину.

Як правильно оформити пільгу

Для того, щоб оформити пільгу, родині потрібно зареєструватися в Єдиному держреєстрі осіб, що мають право на пільги. Це дозволить надалі користуватися знижками.

Заявку можна подати у кілька способів:

дистанційно — через портал е-послуг ПФУ або застосунок "Пенсійний фонд";

особисто — через сервісний центр ПФУ, ЦНАП або управління соцзахисту населення;

через електронну пошту — на адресу відповідного тероргану.

Заявник має зібрати наступний пакет документів:

заява на призначення пільги;

свідоцтва про народження дітей (що підтвердить статус багатодітної родини);

довідка про пічне опалення (у разі купівлі твердого палива або скрапленого газу);

документи про фактичне місце проживання, якщо адреса відрізняється від адреси прописки.

Раніше ми писали, що тарифи в Україні майже не змінилися, окрім вартості електричної енергії. Проте з кожним роком загальна сума заборгованості українців за комуналку збільшується.

Також повідомлялося, що українці повинні один раз на чотири роки проводити повірку лічильників води і тепла. Якщо цього не зробити, то показники можуть не прийняти.