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Главная Финансы Компенсации и выплаты чернобыльцам — что изменилось в июле

Компенсации и выплаты чернобыльцам — что изменилось в июле

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Дата публикации 24 июля 2025 11:00
Выплаты пострадавшим от аварии на ЧАЭС — какие произошли изменения в июле
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине предусмотрены различные компенсации и помощь лицам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В июле 2025 года механизм выплат претерпел изменения.

Об этом сообщает пресс-служба одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Компенсации и выплаты пострадавшим от аварии на ЧАЭС

Как пояснили в фонде, с 1 июля текущего года функции по выплате компенсаций и отдельных видов пособий пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС возложены на органы ПФУ.

Соответствующие финансовые гарантии прописаны в законе №796-ХII "О статусе и соцзащите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" и правительственном постановлении №936 "Об утверждении Порядка использования средств госбюджета для выполнения программ, связанных с соцзащитой граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

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Объявление. Источник: ПФУ

Речь идет о шести видах компенсаций и пособий гражданам, пострадавшим от последствий аварии на ЧАЭС:

  1. Помощь в трехкратном размере среднемесячной зарплаты в случае высвобождения работников из-за ликвидации, реорганизации/перепрофилирования предприятий и сокращения работников;
  2. Помощь в случае перевода таких лиц в связи с состоянием здоровья на менее оплачиваемую работу (в виде разницы между предыдущим и нынешним заработком) до установления группы инвалидности или выздоровления;
  3. Компенсация средней зарплаты в случае переезда на новый адрес проживания, однако не более чем за 14 рабочих дней, на основе среднемесячной зарплаты по прошлой работе, из числа пострадавших, которые отселяются/переселяются из зоны радиоактивного загрязнения;
  4. Оплата дополнительного отпуска сроком в 14 рабочих дней;
  5. Предоставление оплаты за разницу между продолжительностью ежегодного отпуска, предоставленного по ст. закона "О статусе и соцзащите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", и сроком ежегодного отпуска, предусмотренного законом "Об отпусках", других законов для граждан, работающих/находящихся в командировке в зонах радиоактивного загрязнения;
  6. Доплата гражданам за работу в зоне отчуждения на основе ст. 39 закона "О статусе и соцзащите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Порядок предоставления компенсаций украинцам

Как объясняют в ПФУ, выплата компенсации должна осуществляться по месту основной работы/службы граждан предприятиями или воинскими частями в соответствии с расчетными данными, поданными в уполномоченный орган по форме (п. 5. Порядка), утвержденной Министерством социальной политики.

Не позднее, чем за два месяца до начала каждого бюджетного года, они должны подавать:

  • информацию о предприятии с числом пострадавших лиц, работающих в зонах радиоактивного загрязнения;
  • списки граждан с указанием персональных данных.

Ранее мы рассказывали, кому доступно оформление единовременной компенсации от государства в 2025 году. Речь идет о лицах, которые получили инвалидность из-за повреждения здоровья от взрывоопасных предметов во время войны.

Также мы писали о том, что людям с инвалидностью на Полтавщине предусмотрена финансовая поддержка. Помощь окажет немецкая организация ASB.

выплаты ПФУ деньги ЧАЭС денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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