Видео

Компенсации до 4 тыс. грн — когда работники могут претендовать

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 14:30
обновлено: 14:39
Работа в Украине — кто и за что получит повышенные компенсации от 800 до 4 000 грн
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине работники, которым был нанесен ущерб из-за несчастного случая на работе, нуждаются в уходе и медицинском обеспечении, имеют право на повышенный размер компенсаций. В 2025 году правительство пересмотрело размер страховых выплат для украинцев.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Государственной службы Украины по вопросам труда.

Читайте также:

Какие суммы компенсаций могут получить работники в 2025 году

По информации Гоструда, Кабинет министров пересмотрел размеры ежемесячных компенсаций для работников, пострадавших в результате несчастных случаев на производствах или из-за профессиональных болезней, требующих регулярного ухода, лекарств или медицинских изделий.

Граждане могут рассчитывать на ежемесячные компенсации в следующих размерах в зависимости от уровня потребностей:

  1. 800 грн — в случае необходимости постоянной потребности в санитарно-гигиенических средствах и медикаментах.
  2. 1 333 грн — если есть потребность в бытовом уходе и в лекарственных средствах.
  3. 2 000 грн — в случае необходимости постоянного постороннего ухода и медицинского обеспечения.
  4. 4 000 грн — если есть потребность в специальном медосмотре и обеспечении лекарствами или средствами.

В частности, существуют следующие виды страховых выплат для работников:

  • помощь по временной нетрудоспособности;
  • ежемесячная выплата утраченной заработной платы (части);
  • выплаты в период профессиональной реабилитации;
  • выплаты в случае перевода на нижеоплачиваемую работу;
  • единовременное пособие пострадавшим.

Правила обращения за страховыми выплатами

Если работнику был нанесен вред здоровью из-за несчастного случая на работе, то он имеет право обратиться в госорганы за возмещением. Для этого необходимо подать заявление на страховые выплаты в Пенсионный фонд следующими способами:

  • лично через сервисный центр;
  • дистанционно через портал е-услуг ПФУ;
  • через портал государственных услуг "Дія".

Заранее необходимо подготовить следующие документы:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код.

ПФУ сообщит, если поданы не все документы и нужны дополнительные.

Срок принятия решения составляет 10 календарных дней. Выплаты должны происходить на ежемесячной основе со дня потери трудоспособности.

В случае смерти работника — на страховые выплаты имеют право члены его семьи.

Ранее мы писали, что летом этого года в Украине изменился расчет средней зарплаты для выплаты больничных и декретных для работников. Изменения устранили дискриминационные нюансы в определении размера выплат.

Также мы рассказывали о том, имеет ли право человек на больничные, если находился на испытательном сроке. В ПФУ дали пояснение, какие сейчас действуют правила.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
