Работа в Украине — кто и за что получит повышенные компенсации от 800 до 4 000 грн

Компенсации до 4 тыс. грн — когда работники могут претендовать
В Украине работники, которым был нанесен ущерб из-за несчастного случая на работе, нуждаются в уходе и медицинском обеспечении, имеют право на повышенный размер компенсаций. В 2025 году правительство пересмотрело размер страховых выплат для украинцев.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Государственной службы Украины по вопросам труда.
Какие суммы компенсаций могут получить работники в 2025 году
По информации Гоструда, Кабинет министров пересмотрел размеры ежемесячных компенсаций для работников, пострадавших в результате несчастных случаев на производствах или из-за профессиональных болезней, требующих регулярного ухода, лекарств или медицинских изделий.
Граждане могут рассчитывать на ежемесячные компенсации в следующих размерах в зависимости от уровня потребностей:
- 800 грн — в случае необходимости постоянной потребности в санитарно-гигиенических средствах и медикаментах.
- 1 333 грн — если есть потребность в бытовом уходе и в лекарственных средствах.
- 2 000 грн — в случае необходимости постоянного постороннего ухода и медицинского обеспечения.
- 4 000 грн — если есть потребность в специальном медосмотре и обеспечении лекарствами или средствами.
В частности, существуют следующие виды страховых выплат для работников:
- помощь по временной нетрудоспособности;
- ежемесячная выплата утраченной заработной платы (части);
- выплаты в период профессиональной реабилитации;
- выплаты в случае перевода на нижеоплачиваемую работу;
- единовременное пособие пострадавшим.
Правила обращения за страховыми выплатами
Если работнику был нанесен вред здоровью из-за несчастного случая на работе, то он имеет право обратиться в госорганы за возмещением. Для этого необходимо подать заявление на страховые выплаты в Пенсионный фонд следующими способами:
- лично через сервисный центр;
- дистанционно через портал е-услуг ПФУ;
- через портал государственных услуг "Дія".
Заранее необходимо подготовить следующие документы:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код.
ПФУ сообщит, если поданы не все документы и нужны дополнительные.
Срок принятия решения составляет 10 календарных дней. Выплаты должны происходить на ежемесячной основе со дня потери трудоспособности.
В случае смерти работника — на страховые выплаты имеют право члены его семьи.
