Работа в Украине — кто и за что получит повышенные компенсации от 800 до 4 000 грн

В Украине работники, которым был нанесен ущерб из-за несчастного случая на работе, нуждаются в уходе и медицинском обеспечении, имеют право на повышенный размер компенсаций. В 2025 году правительство пересмотрело размер страховых выплат для украинцев.

Какие суммы компенсаций могут получить работники в 2025 году

По информации Гоструда, Кабинет министров пересмотрел размеры ежемесячных компенсаций для работников, пострадавших в результате несчастных случаев на производствах или из-за профессиональных болезней, требующих регулярного ухода, лекарств или медицинских изделий.

Граждане могут рассчитывать на ежемесячные компенсации в следующих размерах в зависимости от уровня потребностей:

800 грн — в случае необходимости постоянной потребности в санитарно-гигиенических средствах и медикаментах. 1 333 грн — если есть потребность в бытовом уходе и в лекарственных средствах. 2 000 грн — в случае необходимости постоянного постороннего ухода и медицинского обеспечения. 4 000 грн — если есть потребность в специальном медосмотре и обеспечении лекарствами или средствами.

В частности, существуют следующие виды страховых выплат для работников:

помощь по временной нетрудоспособности;

ежемесячная выплата утраченной заработной платы (части);

выплаты в период профессиональной реабилитации;

выплаты в случае перевода на нижеоплачиваемую работу;

единовременное пособие пострадавшим.

Правила обращения за страховыми выплатами

Если работнику был нанесен вред здоровью из-за несчастного случая на работе, то он имеет право обратиться в госорганы за возмещением. Для этого необходимо подать заявление на страховые выплаты в Пенсионный фонд следующими способами:

лично через сервисный центр;

дистанционно через портал е-услуг ПФУ;

через портал государственных услуг "Дія".

Заранее необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код.

ПФУ сообщит, если поданы не все документы и нужны дополнительные.

Срок принятия решения составляет 10 календарных дней. Выплаты должны происходить на ежемесячной основе со дня потери трудоспособности.

В случае смерти работника — на страховые выплаты имеют право члены его семьи.

