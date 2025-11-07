Робота в Україні — хто і за що отримає підвищені компенсації від 800 до 4 000 грн

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні працівники, яким було завдано шкоди через нещасний випадок на роботі, потребують догляду та медичного забезпечення, мають право на підвищений розмір компенсацій. У 2025 році уряд переглянув розмір страхових виплат для українців.

Які суми компенсацій можуть отримати працівники у 2025 році

За інформацією Держпраці, Кабінет міністрів переглянув розміри щомісячних компенсацій для працівників, які постраждали через нещасні випадки на виробництвах або через професійні хвороби, що вимагають регулярного догляду, ліків чи медичних виробів.

Громадяни можуть розраховувати на щомісячні компенсації у таких розмірах залежно від рівня потреб:

800 грн — у разі необхідності постійної потреби у санітарно-гігієнічних засобах та медикаментах. 1 333 грн — якщо є потреба у побутовому догляді та у лікарських засобах. 2 000 грн — у разі необхідності постійного стороннього догляду та медичного забезпечення. 4 000 грн — якщо є потреба у спеціальному меддогляді та забезпеченні ліками чи засобами.

Зокрема, існують такі види страхових виплат для працівників:

допомога з тимчасової непрацездатності;

щомісячна виплата втраченої заробітної плати (частини);

виплати у період професійної реабілітації;

виплати у разі переведення на нижчеоплачувану роботу;

одноразова допомога потерпілим.

Правила звернення за страховими виплатами

Якщо працівникові було завдано шкоди здоров'ю через нещасний випадок на роботі, то він має право звернутися до держорганів за відшкодуванням. Для цього необхідно подати заяву на страхові виплати до Пенсійного фонду у такі способи:

особисто через сервісний центр;

дистанційно через портал е-послуг ПФУ

через портал державних послуг "Дія".

Заздалегідь необхідно підготувати такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код.

ПФУ повідомить, якщо подано не всі документи та потрібні додаткові.

Термін ухвалення рішення становить 10 календарних днів. Виплати мають відбуватися на щомісячній основі з дня втрати працездатності.

У разі смерті працівника — на страхові виплати мають право члени його родини.

