Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Компенсації до 4 тис. грн — коли працівники можуть претендувати

Компенсації до 4 тис. грн — коли працівники можуть претендувати

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 14:30
Оновлено: 14:39
Робота в Україні — хто і за що отримає підвищені компенсації від 800 до 4 000 грн
Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні працівники, яким було завдано шкоди через нещасний випадок на роботі, потребують догляду та медичного забезпечення, мають право на підвищений розмір компенсацій. У 2025 році уряд переглянув розмір страхових виплат для українців.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням інформацію Державної служби України з питань праці. 

Реклама
Читайте також:

Які суми компенсацій можуть отримати працівники у 2025 році

За інформацією Держпраці, Кабінет міністрів переглянув розміри щомісячних компенсацій для працівників, які постраждали через нещасні випадки на виробництвах або через професійні хвороби, що вимагають регулярного догляду, ліків чи медичних виробів.

Громадяни можуть розраховувати на щомісячні компенсації у таких розмірах залежно від рівня потреб:

  1. 800 грн — у разі необхідності постійної потреби у санітарно-гігієнічних засобах та медикаментах.
  2. 1 333 грн — якщо є потреба у побутовому догляді та у лікарських засобах.
  3. 2 000 грн — у разі необхідності постійного стороннього догляду та медичного забезпечення.
  4. 4 000 грн — якщо є потреба у спеціальному меддогляді та забезпеченні ліками чи засобами.

Зокрема, існують такі види страхових виплат для працівників:

  • допомога з тимчасової непрацездатності;
  • щомісячна виплата втраченої заробітної плати (частини);
  • виплати у період професійної реабілітації;
  • виплати у разі переведення на нижчеоплачувану роботу;
  • одноразова допомога потерпілим.

Правила звернення за страховими виплатами 

Якщо працівникові було завдано шкоди здоров'ю через нещасний випадок на роботі, то він має право звернутися до держорганів за відшкодуванням. Для цього необхідно подати заяву на страхові виплати до Пенсійного фонду у такі способи:

  • особисто через сервісний центр;
  • дистанційно через портал е-послуг ПФУ
  • через портал державних послуг "Дія".

Заздалегідь необхідно підготувати такі документи:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код.

ПФУ повідомить, якщо подано не всі документи та потрібні додаткові.

Термін ухвалення рішення становить 10 календарних днів. Виплати мають відбуватися на щомісячній основі з дня втрати працездатності.

У разі смерті працівника — на страхові виплати мають право члени його родини.

Раніше ми писали, що влітку цього року в Україні змінився розрахунок середньої зарплати для виплати лікарняних та декретних для працівників. Зміни усунули дискримінаційні нюанси у визначенні розміру виплат. 

Також ми розповідали про те, чи має право людина на лікарняні, якщо перебувала на випробувальному терміні. У ПФУ дали пояснення, які нині правила.  

виплати робота гроші працівники роботодавці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації