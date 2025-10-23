Минимальная зарплата в 2026 году — какая будет сумма после удержания налогов

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

Законопроект "О Государственном бюджете на 2026 год", который ждет рассмотрения во втором чтении, предусматривает повышение минимальной заработной платы. Известно, какую сумму сможет получить работник после удержания налогов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на законопроект №14000 на официальном портале ВРУ.

Какую сумму будет получать работник "на руки" из минималки

Правительство впервые за два года заложило повышение минимальной заработной платы в проект закона "О Государственном бюджете-2026". Ожидается, что она вырастет только один раз в начале года.

Согласно предложениям Министерства финансов, минимальная заработная плата составит с 1 января 2026 года 8647 грн, тогда как последние два года показатель оставался неизменным на уровне 8 000 грн.

Народные депутаты поддержали новый уровень "минималки", заложенный в проект главной сметы страны в первом чтении 22 октября. За документ отдали свои голоса 256 парламентариев.

Таким образом, речь идет о сумме в 8647 грн, на которую работник официально будет иметь право до вычета налогов. Фактически же, "на руки", украинцы получат меньше. Речь идет об удержании налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 18% и военного сбора (ВС) в 5%. А именно:

размер НДФЛ (8647 грн * 18%) — 1556,46 грн;

размер военного сбора (8647 грн * 5%) — 432,35 грн.

После вычета налогов работники смогут претендовать на сумму в 6658,19 грн (8647 грн — 1556,46 грн — 432,35 грн).

Однако, если у работников есть право на налоговую соцльготу, то выплатят несколько больше.

Какие показатели зависят от минимальной зарплаты

От размера минимальной зарплаты зависит ряд показателей, в частности, гарантированный государством уровень оплаты труда. Также, отталкиваясь от "минималки" вычисляют среднедневную заработную плату для начисления больничных и декретных украинцам. Кроме того, минимальная зарплата влияет на размеры:

Максимального и минимального единого взноса (ЕСВ). Штрафов за нарушение трудового законодательства. На лимиты, размер налогов и сборов ФЛП.

